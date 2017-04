Justicia

| Pancho Rendón

2017-04-08

En Morelos no hay secuestros, pero no aparece profe tepozteco

Albino Quiroz Sandoval, profesor jubilado y oriundo de Tepoztlán, no aparece a más de 20 días de haber sido secuestrado por sujetos armados, por lo que su familia ha salido a las calles a exigir a la autoridad y a los responsables les devuelvan a su ser querido aunque tengan que pagarles.

Maricela Peñaloza Flores, esposa del mentor ha hecho lo posible por localizar a su compañero de vida sin que hasta el momento conozca de su paradero y suerte, por lo que ha intentado por todos los medios difundir la fotografía del desaparecido, solicitando ayuda a la sociedad y pedir a los responsables que ya les digan cuánto quieren, pero que respeten la vida del docente.

El profesor Quiroz Sandoval luego de haberse jubilado, ocupó su tiempo libre para manejar un taxi en el municipio de Tepoztlán y fue de este modo como el día jueves 16 de marzo de este año fue interceptado por sujetos armados, quienes se lo llevaron ante la mirada de los vecinos, los cuales no pudieron hacer nada por evitarlo, pero dieron la alerta a la policía y a la población.

Durante una manifestación en la que participaron un gran número de profesores, alumnos y pobladores, exigieron a la autoridad que hagan su trabajo a favor de la sociedad, den mayor seguridad al poblado, que siempre se caracterizó por su tranquilidad, pero que ahora está invadido de gente peligrosa que hace de las suyas sin que alguna autoridad intente evitarlo.

Lamentaron que las estadísticas del Estado refieran que ya no hay secuestros en Morelos cuando las evidencias saltan a la vista, no obstante, habría muchas víctimas que no dicen nada por miedo a represalias, pero hay quienes sí levantan la voz, como sucedió con los 8 montadores de toros de Cuautla que no aparecen y ahora con el caso del profesor Quiroz.

Torcieron en la capital a dos malandrines motorizados

Elementos de la Policía Morelos detuvieron a dos sujetos que circulaban en la colonia Vicente Guerrero, a bordo de una motocicleta, con un arma de diábolos y varias dosis de drogas, por lo que fueron remitidos ante la Fiscalía de Narcomenudeo por delitos contra la salud.

Los hechos se registraron mientras los policías municipales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Cuernavaca, aproximadamente a las 16:00 horas los oficiales observaron a una motocicleta de color rojo con gris, en la cual circulaban dos personas del sexo masculino, quienes no llevaban casco y uno de ellos portaba lo que parecía un arma de fuego por lo que les marcaron el alto.

Al momento de descender de la motocicleta, cae un objeto de plástico de color negro el cual figura una réplica de un arma de fuego, la cual trae aditamento para balines.

Los oficiales les solicitaron una revisión, encontrándoles seis envoltorios de plástico transparente con las mismas características a la droga conocida como cristal, ante estos hechos los policías procedieron a la detención de José Manuel "N", de 28 años de edad y de Mario "N", de 39 años de edad, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por delitos contra la salud.

Bochornoso escándalo de policías en Lomas de Ahuatlán

Ayer a las 07:00 horas cuando los tripulantes de la patrulla 1762 de la Policía Municipal de Cuernavaca, circulaban por calles de la colonia Lomas de Ahuatlán con la luces apagadas y en sentido contrario cuando se impactaron de frente contra un auto compacto que era conducido por un conocido profesor, quien en esos momentos se dirigía a dar clases a la Escuela Secundaria Técnica número 44 de la citada colonia.

Sin embargo el oficial chofer de la patrulla y sus escoltas discutieron con el profesor a quien trataron de detener y amenazar con llevarlo a los separos, pues aseguraban que iba ebrio, por lo que de inmediato intervinieron otros de los profesores, padres de familia y alumnos, ya que el percance ocurrió cerca del plantel educativo, quienes en todo momento evitaron que se incurriera en un claro y evidente abuso de autoridad, por lo que se dice que una mujer policía identificada como Dolores “N”, accionó su arma de fuego sin motivo alguno para después retirarse sin hacerse cargo de los daños ocasionados al auto de profesor.