Cultura

Redacción |

2017-04-08

Breverías Culturales

Tableaux vivants, siete activaciones a partir de la obra de Hieronymus Bosch y Pieter Brueghel el Viejo, y paralelas a la Sala Poliangular de David Alfaro Siqueiros.

Para Melanie Smith, estos detalles buscan subrayar el acto de meditación y aislamiento a través de esta performance en La Tallera de 16:00 a 19:00 horas, calle Venus 52 colonia Jardines de Cuernavaca, teléfono 1601190 correo-e: tallera.difusion@inba.gob.mx.

100 VOCES 100 Guitarras en el Atrio de la Parroquia Santiago Apóstol de Jiutepec, Morelos, de 9:00 a 14:30 horas: conferencia, registro de participantes, talleres; de 15:00 a 17:00 horas: talleres, asignación de espacios, ensayo general; de 17:30 a 21:00 horas: desfile de coros y cantantes.

SEGUNDO ENCUENTRO de Cocineras Tradicionales en Tepoztlán a partir de las 11:55 horas, conoce la fascinante historia del Estado entrelazada con la gastronomía, herencias e influencias y guisos poco conocidos, en Campamento Camohmila; sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas, carretera Tepoztlán a Yautepec.

ENCUENTRO de Tecuanes, danza tradicional de Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México y Oaxaca, en Tetelpa Municipio de Zacatepec a partir de las 10:00 horas.

5o ENCUENTRO DE SON JAROCHO. Aula Magna José Vasconcelos: Conferencias por Teo García; Félix Baxin; Evelin Acosta y Citlaly Malpica; de 10:30 a 13:30 horas. Áreas Verdes: conciertos con Niños de Chacaltianguis; Moros y Cristianos; Grupo Ramita de Cedro; 40 años de Mono Blanco; de 13:30 a 17:00 horas. Fandango nocturno en La Quiñonera con los músicos que participan en el encuentro de 21:00 a 3:00 horas, entrada libre, cupo limitado, Santa Cruz 111, Ampliación Candelaria, Coyoacán.

LA ASAMBLEA DE RATONES, juego escénico con el Taller Teatrapo Teatro, bajo la dirección de Marlene Romero, en el Museo Comunitario Santa María Ahuacatitlán a las 11:00 horas, entrada gratis.

"REDENCIÓN MÍSTICA de la Restauración" exposición de arte sacro obra de Javier Lozano Mora, se inaugura en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo a las 12:00 horas.

"LA NOCHE" exposición fotográfica de Ricardo Vinós, se inaugura en el Museo ex Convento de Tepoztlán a las 12 horas.

CONCIERTO de poesía sonora, poesía rap, en el centro cultural Pedro López Elías a las 12:00 horas; Concierto de jazz a las 13:00 horas; entrada libre, Camino a Tecuac 44 esquina con San Lorenzo, Valle de Atongo, Tepoztlán teléfono 01739 3951699.

EN EL MUSEO ROBERT BRADY: Ciclo de cine español presenta “Loreak”, Director José María Goenaga, 2014, a las 16:00 horas, costo $30.00;

POÉTICAS de LA BARRANCA: Literatura e imagen comunitaria‎: un libro-proyecto cultural que difunde el arte que se gesta en las barrancas de Cuernavaca; Astrolabio Editorial lo presenta en esta ocasión dedicada a la memoria de Edmundo González (QEPD), quien también participó en este libro con los comentarios de la Doctora María di Castro, Aurelio Rodríguez "Lauquen", Maricela Figueroa, doña Lorenza Magadán Porcayo y la editora Marina Ruiz; Con música de Florencia Noble; en la galería Desbarrancada de Chapultepec a las 17:00 horas, entrada gratuita.

CHRISTIAN ROMÁN cantautor dedicado a escribirle al amor y desamor con su guitarra y voz, se presenta en la sala Manuel Ponce del jardín a las 18:00 horas.

MÚSICA EN LA UNAM. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, Director artístico Massimo Quarta, con la participación como solista el pianista Alexei Volodin (1977), interpretará Concierto para piano no. 3 y Sinfonía no. 1 Clásica de Sergei Prokofiev, Fuentes de Roma y Pinos de Roma de Ottorino Respighi en la Sala Nezahualcóyotl el sábado a las 20 horas. Música de Cámara: Recital de piano de Leonardo Hilsdorf, Ganador del V Concurso José Jacinto Cuevas-Yamaha 2016, interpretará Impressoes seresteiras de Villa-Lobos, Preludio y fuga BWV 801 de El clave bien temperado de Bach, Nocturno op. 15 no. 1 de Chopin, Sonata para piano no. 26 Los adioses de Beethoven y Sonata para piano no. 2 de Rachmaninov, en la Sala Carlos Chávez a las 18 horas.

EN EL MANOJO: Belly Dance, danza y cultura del Medio Oriente a las 18:30 horas. Fiesta de Cumpleaños de Mario Cuautle con The Rubber Souls e invitados a las 22 horas, cooperación voluntaria.

"DANZA EN CULTURA BAKTUN" celebrando el mes de la danza: Hilal Al Karif, Academia de Arte y Danza; Manik Circo Teatral, Danza Butoh Contemporánea; La Silla de Daniela; Danza Contemporánea; Alejandra García; Danza Hindu Mohiniyattam; a las 19:00 horas, cooperación $50.00, subida a Clama 703 Lomas de Tetela.

TEATRO ARTIMAÑAS presenta “Ron de Arena”, para adolescentes y adultos en F4Libre a las 19.00 horas, cupo limitado a 30 espectadores, costo $100.00, Nueva Tabachín 13 colonia Tlaltenango, teléfono 3723378.

EL 2DO ANIVERSARIO del Rapidín se festejará con inauguración de la exposición que reúne obras de diferentes artistas participantes y que pertenecen a: Belem S. Recillas, Estefanía Sánchez Navarro, Enrique TorresAgatón, Miguel Izquierdo, Regina Garza Ramos, Xóchitl Guzmán Delgado; además, un rapidín con Dennise Pe Pé y Benja Torres; en La Maga espacio cultural-café, a las 19:00 horas, entrada libre, Morrow 9 altos, teléfono 3103871.

“NÓMBRAME, para que no me pierda” autorretrato/Danza/Poesía, libro creado con textos de los bailarines de Foramen M Ballet en el taller de poesía con Kenia Cano y son parte de la coreografía del mismo nombre, dirigida por Gerardo Sánchez, presentación en Casa de Arte a las 19 horas, entrada libre, Matamoros 63 centro de Cuautla.

“VICHISUA” un musical cantado en vivo, con: Paty Mainou, Mariana Cortina, Jessica Monzón, Gaby Pérez e Irma Infante; teatro Ocampo a las 20 horas, costo $150.00.Un grupo de monjas se salva de morir con una sopa de Vichisua envenenada, después de la tragedia, las sobrevivientes necesitan enterrar a las víctimas, pero el dinero no les alcanza y tienen inventarse un espectáculo musical para recaudar fondos y dar sepultura a sus compañeras…

OMAR GARDUNHO TRÍO, Edy Vega, Miguel Hernández “Chuck”, , en El Mango, a las 21:00 horas, Campesinos 7, Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, Morelos, teléfono 7393952253.

Bonifaciopacheco@hotmail.com