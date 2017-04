Local

2017-04-07

-Dice que si llega a gobernador no se tentaría el corazón para hacerlo; “no descarto ser candidato”

Ha cometido excesos en el manejo de los recursos económicos, sostiene el alcalde de Cuernavaca





Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca, no se descarta para competir por la gubernatura de Morelos para el proceso electoral del 2018 y de ganar, afirmó que no se tentará el corazón para meter a la cárcel al mandatario perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, por los excesos cometidos en el manejo de los recursos económicos y por el estado en que tiene sumido a Morelos.

“A la mejor el año que viene voy por la gubernatura”, dijo en entrevista con Ciro Gómez en cadena nacional, el alcalde capitalino, afirmó: “No descarto ser candidato a gobernador –de Morelos- y a pesar de que es difícil, si se hacen las cosas bien como presidente municipal, se puede lograr una gubernatura”. Asimismo, indicó que él siempre va libre por la calle, ya que “el que nada debe nada teme”. Y lanzó el reto: “Quiero ver si algún día el gobernador –Graco- o el comisionado de Seguridad, Alberto Capella, se atreven a salir a las calles de Cuernavaca. Un día que se presenten por el Centro, y a ver cómo los recibe la gente. A mí la gente me dice que siga así, con estos poquitos recursos apoyo a la gente, esto es para los jóvenes”.

Aseguró que se reunió con un legislador local y el presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, hace como ocho meses para limar asperezas con el gobernador, pero el hijastro “es un chamaco rebelde que se cree que es Dios. Me dijo ´me estorbas, porque ya vi las encuestas y vas muy fuerte para la gubernatura´. Y yo le contesté que para ser gobernador necesitas ser humilde. Ellos me ofrecieron 80 millones para mí, para que les firmara un convenio de las luminarias y endeudar por 20 años a Cuernavaca, quizá ellos iban a quedarse con más de mil millones”, refirió.

Reconoció que si ambos compiten por la gubernatura él le gana en elección a Rodrigo Gayosso Cepeda, porque la gente lo apoya aunque el perredista dice que tiene mucha lana para su campaña. Con relación a la policía del Mando Único no sirve, está fatal, no está funcionando; por eso hay 13 alcaldes que no jalan con el gobernador Graco Ramírez, y quienes no lo hacen, “los quieren joder”.

“Es una lucha que tengo con él, lo que me ha hecho no tiene perdón. Ha comprado a dos o tres alcaldes, pero yo no me voy a dejar.

Finalmente, consideró que el pésimo trabajo que ha realizado el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez, quien se la pasa viajando por diversos estados y fuera del país, podría correr el mismo camino que César Duarte, ex gobernador de Veracruz, y quien hoy en día es un perseguido de la justicia.

“Graco es maquiavélico, es una persona mala, que no le interesan los ciudadanos; viaja, y no le responde a la ciudadanía, por ello están enojados. Él ha peleado con el Obispo Ramón Castro Castro; el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; con transportista, empresarios con todo mundo.

El 2019 de Graco Ramírez, será como el 2017 con Javier Duarte y se estará escondiendo y por esa razón estará buscando tener fuero constitucional”, concluyó.