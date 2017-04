Local

Guadalupe Flores |

2017-04-07

-Ciudadanos, los más afectados por el ‘divorcio’ entre la administración estatal y la de Cuernavaca, lamentó

De acuerdo con las cámaras empresariales el incremento de la inseguridad y la violencia en Cuernavaca se debe al “divorcio que existe entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino” por el control de la policía.

En entrevista, Alejandro Uribe García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la capital, dijo: “Sabemos que hay una división, el ayuntamiento no reconoce al Mando Único como autoridad y me hace suponer eso; con esto no quiero decir quién tiene razón, sólo hay un rompimiento y este tema (incremento de la inseguridad) pudiera deberse a este rompimiento”.

Además, manifestó que “desgraciadamente se ha incrementado el asalto a los negocios establecidos, al menos se han reportado siete asaltos en estos últimos meses”.

“Lo de la plaza Fórum y Novum fue muy conocido (asaltos a negocios), lamentablemente van siete u ochos casos de asaltos y robos a comercios donde sustraen la mercancía, no puedo asegurar que sean los únicos o que hayan más”, lamentó.

Por lo anterior, consideró que “los más afectados por el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el municipio de Cuernavaca son los ciudadanos, pues basta con palpar el ambiente para saber que la inseguridad en la entidad se ha incrementado”.

Finalmente, comentó que invertirán en la contratación de tecnología, como es: la compra de cámaras de vigilancia que ayuden a inhibir la delincuencia, así como implementar una campaña de denuncia anónima en el sector.