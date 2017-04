Local

Erick A. Juarez |

2017-04-07

-Han identificado la presencia de personas ajenas a su localidad que se dedican al robo al transporte, comercios y a transeúntes





Ante el incremento de los asaltos y robos de las unidades del servicio sin itinerario fijo (taxis) en el municipio de Tepoztlán, líderes del transporte amenazaron con hacer "justicia por su propia mano" en caso de que las autoridades de seguridad pública no implementen acciones de prevención del delito, ya que han identificado la presencia de personas ajenas a su localidad que se dedica al robo al transporte, comercios y a transeúntes.

Durante la mañana de este jueves, cientos de taxistas del municipio de Tepoztlán, ‘pararon’ sus unidades para manifestarse en el ayuntamiento municipal y exigirle al alcalde Lauro Salazar Garrido mayor presencia policial, debido a que en reiteradas ocasiones no realizan los recorridos de seguridad.

Mario Campos, líder de taxistas, señaló que en los dos últimos meses han sufrido el robo de nueve vehículos y que a partir de las 23:00 horas han sido presas de asaltos cometidos por gente externa al municipio, considerado como ´Pueblo Mágico´.

Por tal razón, este grupo de transportistas bloqueó la calle principal de esa localidad, en donde señalaron que en caso de que las autoridades municipales no atiendan su petición, podrían "hacer justicia por su propia mano" una vez que capturen a un delincuente.

"Estamos cansados de tanta inseguridad, no queremos tomar justicia por nuestras manos, porque también podemos actuar nosotros, no queremos desestabilizar al pueblo, queremos que nos escuchen las autoridades y se hagan cargo de la seguridad, ya que en los últimos dos meses para acá nos han robado nueve unidades, así como también hay robos a las unidades particulares que han sido varios, no hay vigilancia como tal en Tepoztlán, no hay operativos, nada", detalló.

Minutos después, el alcalde, Lauro Salazar Garrido salió a la explanada para dialogar con el gremio de transportistas, en donde, le exigieron mayores resultados en materia de seguridad, debido a que la gran mayoría de los agentes policiacos se refugia en sitios no visibles para poder dormir en sus horas de trabajo.

"Siempre han pasado estas anomalías, generalmente la justicia protege a los delincuentes y cuando algún operador de taxi comete una infracción, se van contra el taxista, y no sólo es a uno, es a todos; hemos visto a policías que en sus horas de trabajo se duermen en las patrullas (...) Ya basta de delincuencia, en caso de que agarremos a alguien, entonces sí vamos a actuar dependiendo el delito que haya cometido".

Por último, el alcalde de Tepoztlán se comprometió junto con los jefes policiacos a generar mayores acciones de prevención del delito, así como patrullajes durante los horarios nocturnos para disminuir la incidencia delictiva.