Opinión - ¿A administrar el Neoliberalismo? MORENA y PRD con Cuauhtémoc Blanco

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-04-07

Prolongada y resistente cadena de ambiciones se ha venido forjando gracias a la presencia pública del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Muchos distinguidos ciudadanos de otros partidos políticos se han estado inscribiendo ya en esas filas con el ánimo desbordado de continuar siendo amamantados por la ubre presupuestal. Hombres y mujeres que ahora se muestran convencidos de la necesidad del cambio –algunos hasta de la revolución- están pidiendo ser considerados y tomados en cuenta… para lo que se ofrezca, ¡claro!

En muchos municipios de nuestro Estado ya encontramos a 6 o 7 candidatos a la presidencia municipal. Cada uno de ellos se manifiesta como el único y el idóneo para esa tarea. Exhibe públicamente sus compromisos sociales y las luchas en las que ha participado. Hay también 4 o 5 candidatos a la Diputación local. Y hasta para el Estado ya aparecieron más de dos para la gubernatura.

Esto es auténtica grilla, no hay propuesta de trabajo político. No aparecen objetivos propuestos, recuperación de tareas de gobierno, del porqué se ha trabajado en esta iniciativa para forjar un nuevo partido que arrebate el poder a los causantes de este gravísimo deterioro que, en todos los órdenes, padecemos. No olvidemos que estamos gobernados por una pandilla de ladrones, por una clase política que se distingue por los latrocinios cometidos acompañados de un cinismo y de una estulticia sin medida. Atascados en la corrupción imperante no muestran el menor empacho en entregar el país.

Necesitamos una organización anticapitalista, antiimperialista que recupere lo perdido no sólo que defienda lo que aún nos queda porque ¿qué nos queda?

¿Qué vamos a hacer ante las amenazas yanquis, por ejemplo? ¿Nos quedaremos sólo en la lucha electoral? ¿Ahí se agota todo “espíritu revolucionario”? El temor bien fundado, lastimosamente, consiste en que MORENA puede llegar a fortalecer este mismo modelo económico de capitalismo gandalla y depredador, neoliberal pues, dejar incólume todo este sistema económico impuesto dedicándose únicamente a atacar la corrupción, a administrar con honestidad los recursos y a fortalecer al Estado como eje rector de la economía. ¡Qué peligroso!

MORENA podría llegar a demostrar que no es el modelo económico el demonio de siete suelas al que hay que acabar sino que bastaría con administrarlo bien, con honestidad. Se perpetuaría el mismo esquema que reproduce la injusticia. Puede llegar a convertirse en prodigioso ejemplo de estupenda y buena administración del neoliberalismo.

Además, si está aceptando –como ya lo hace- a epónimos ex militantes de otros partidos que no pueden emboscar sus arrebatos ambiciosos… el resultado va a ser exactamente el mismo.

Observen. En Zacatepec hay ya más de 5 candidatos a la presidencia municipal y otros 4 a la diputación local. Cada uno se moviliza por su cuenta organizando reuniones que no pasan de 6 asistentes. Se ha inscrito, por ejemplo, como nueva militante, una distinguida esposa de un ex presidente municipal priísta –Gustavo Rebolledo- que endeudó al municipio con más de 120 millones de pesos. Y se enriqueció por supuesto. Este sinvergüenza y su flamante cónyuge ya están más que ocupados en la búsqueda de nuevas oportunidades.

Así también, Guillermo López Ruvalcaba, ex diputado del PRD, se manifiesta como un convencido nuevo “Moreno” cuando él fue, no sólo partícipe de las tropelías del actual gobernador Graco Ramírez, sino uno de sus más incondicionales testaferros y corifeos. Graco era no sólo su mentor político sino su ídolo. Ahora se pasea muy orondo, se exhibe, va a la radio, habla en favor de López Obrador, ataca a Graco y se publicita como un coherente militante de izquierda desde hace muchos años.

No es suficiente, entérese de esto y no se vaya a escandalizar por favor.

Los abogados morelenses en una de sus muchas reuniones invitaron al senador Rabindranath Salazar para anotarse en la lista de los próximos contendientes electorales. Suponen –como muchos- que Rabin va a disponer de las candidaturas de acuerdo a sus simpatías personales y a cambio de que reconozcan que él es el indicado, el único y el heteróclito candidato a la gubernatura. Prácticamente el próximo gobernador dado el empuje masivo que le va a otorgar la impactante presencia de López Obrador. Tal como le ocurrió a Graco. El eminente jurisconsulto José Luis Urióstegui –a quien el PRD hizo Procurador de Justicia- públicamente les hizo saber que él es el próximo candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, of course!

Personas de buena fe y acreditada credibilidad me han informado que este mismo Rabin Salazar que sólo se pasea por Europa con cualquier pretexto,invitó a conversar a Cuauhtémoc Blanco (¡!) para escudriñar la posibilidad de inscribirlo en este partido y hacerlo candidato a algún puesto. La reunión no llegó a acuerdos porque ambos quieren ser los candidatos a la gubernatura.

¡Pérese…no se mueva! También el PRD habló con el destacado medio de ataque de la selección nacional para el mismo asunto. Seguramente quería aprovechar sus driblings, sus fintas, sus geométricamente calculados pases de larga distancia, sus tiros al arco con estupenda colocación o su vistosa cuauhtemiña para atosigar al contrario, evadirlo habilidosamente y conducir los destinos de éste nuestro Estado a la consecución de goles económicos, políticos y culturales… Rodrigo Gayosso, presidente del Comité estatal del PRD no consiguió el objetivo porque él también aspira a la candidatura para el puesto que hoy ocupa y disfruta su respetable papá Graco Ramírez.

¿Qué le parece? ¿Hay coherencia? ¿Hay discusión política? ¿Hay análisis de la realidad socioeconómica actual? ¿Hay programa de gobierno? El único pleito del PRD, su única lucha considerada importante es la interna. Los grupos, las diversas corrientes que lo constituyen negocian entre ellas para ver quiénes ocuparán las próximas candidaturas. Nueva Izquierda, ADN, los Galileos, los Chuchos están ahora más que mortificados de su descendente e inevitable caída en el descrédito total. Y, a pesar de eso…

Seguiremos…