Brevi@rio... - El Paso Express, un fiasco

2017-04-07

Con una longitud de poco más de 14 kilómetros, de acuerdo a la SCT, el costo del polémico Paso Express (paso de la muerte) se elevó de mil 50 a dos mil 200 millones de pesos, lo que lo convierte en una de las obras más costosas en su tipo realizadas en el país.

De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, entregado el pasado miércoles por el presidente Peña Nieto, las razones por las que el gasto de incrementó son, entre otras: la realización de obras inducidas que no estaban consideradas en el proyecto original y que implicaron mover, rehacer, reinstalar drenajes, líneas de agua potable, fibra óptica, obra electromecánica ligada a red eléctrica y demás.

En teoría, el Paso Exprés reducirá los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido hasta en 20 minutos; separa dos carriles para el tránsito de largo itinerario y 3 para el tránsito local en ambos sentidos, agilizando el flujo, mejorando las condiciones de operación y seguridad para los usuarios, al pasar de cuatro a 10 carriles; incluso la SCT considera que esta obra también tendrá un impacto económico “al impulsar el empleo, el comercio y el turismo de la región, desde Morelos hasta Guerrero, además de conectar el Corredor Acapulco-Veracruz con el Corredor México-Puebla-Progreso, por lo que contribuirá a la reactivación económica y turística de la zona”. En resumen, para las autoridades federal y estatal, “el libramiento tiene un doble beneficio: amortiguar el tráfico para los habitantes de la capital del estado y dar atención a la demanda de miles de turistas que visitan esta región del país”.

Sin embargo, la realidad para los habitantes y usuarios de la zona conurbada de la capital, del estado y de los paseantes es muy distinta. Por principio de cuentas no agiliza el tránsito, sino que lo ha hecho más lento al no contar con salidas y accesos suficientes y funcionales hacia la ciudad, afectando sobre todo a los que aquí habitamos o a quienes por muchas razones tienen que circular a diario por la vía y por las colonias aledañas. En este caso, quienes desde el sur del estado ingresan a la ciudad por los carriles de alta velocidad y viceversa desde el norte, no tienen posibilidades de salir y quedan atrapados hasta encontrar retornos fuera de Cuernavaca. Asimismo, ni los carriles centrales y los laterales tienen acotamientos, por lo que parar en cualquiera de los 10 carriles es imposible y si fuera necesario es sumamente peligroso.

Aún y cuando el proyecto fue entregado en la última fecha anunciada, ya registraba nueve meses de retraso, pero incluso, no ha sido concluida ya que en varios tramos aún faltan obras complementarias, o bien la malla protectora que divide los carriles no ha sido colocada para el caso de evitar el reflejo de los faros de los vehículos por la noche. Asimismo, las obras del puente Palmira no han sido concluidas lo que representa un peligro para los automovilistas. Habrá que decir que para el costo que representó el Paso Express es inadmisible que ya tenga baches o agujeros en el pavimento en varios tramos, o bien desniveles importantes, como los que se registran frente a una Plaza Comercial en el circuito de la avenida Diana, todo lo que hace pensar por los usuarios de esta vía que ha resultado un gran fiasco, al tiempo y veremos…

