Nosotros - Graco. ¿A qué estamos jugando?

Opinión

| José María Román Román

2017-04-07

Hace unos días, se publicó en la columna de nuestro Director las estadísticas sobre criminalidad que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad pública hizo respecto a Morelos. Destaca como lugares de primera línea nacional la extorsión, el secuestro, el robo con violencia y el homicidio doloso. Por alguna razón que ignoro aún no se ubicó a Morelos en un lugar de trascendencia las fosas que se han encontrado tanto en Tetelcingo como en Jojutla, más la que se ha mencionado como posible por el rumbo de la Universidad.

Luego igualmente en los medios, sobre todo en las redes sociales ha destacado la declaración que en detalle dio un joven que posteriormente es sacrificado y destazado, conocido como el Eddy respecto de una reunión de diversos mandos policiacos con elementos del crimen organizado. A ciencia cierta lo único real que tenemos es la negativa del señor Capella en relación al hecho y desde luego las declaraciones del señor Obispo respecto a la delincuencia, en especial la extorsión que en un 80% los pequeños empresarios ya se comete en zonas de la región sur y el Cañón de Lobos hasta casi llegar a Cuautla. El tema es delicado por los alcances económicos y sociales que representa de ser cierta la información que sale en los medios porque el estado de derecho está quebrantándose de forma alarmante y peligrosa. El papel del Gobierno por mandato legal y moral es equilibrar el orden para que la sociedad mantenga vigentes los principios que hacen que funcione. Cualquier exceso de parte de la delincuencia o por parte del gobierno va finalmente a desajustar ese equilibrio tan esencial que todos necesitamos para convivir y trabajar para ganar el sustento con honradez. La tarea del gobierno es vigilar ese equilibrio y la tarea más importante de Graco y por lo tanto del señor Capella es prevenir que se produzca ese desajuste, de ahí lo valioso que es que este señor cumpla con su papel y desde luego lo alarmante en este caso respecto de la información de que hubo una reunión entre diversos jefes policiacos con elementos del crimen organizado. De hecho en toda sociedad existe la delincuencia. No hay país que no la tenga, el problema para cualquier nación es el grado y la importancia de esa delincuencia porque por sus alcances y poder pueden en un momento dado desajustar la coexistencia de la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto puede ser tan grave que no tan solo conduzcan a la sociedad a la pobreza extrema, sino que al hacer de la delincuencia un hábito social estamos apostando a una descomposición que por su origen y finalidad va a producir lo que se conoce como estado fallido. Los síntomas de esa descomposición ya están presentes en nuestro estado.

El ingrediente alarmante es en el sentido de que la inmensa mayoría del dinero que posee el gobierno para todos sus actos y hechos proviene básicamente de la escasa clase media que es precisamente esos pequeños y medianos comerciantes de los que habla el Obispo de Cuernavaca y que son víctimas cotidianas de la delincuencia. Si esos empresarios cierran, víctimas de la delincuencia criminal o de los excesos impositivos del gobierno, se agota la fuente de ingresos para el estado (en sus tres niveles) al mismo ritmo que desaparecen los negocios. En ese momento el gobierno entra en un círculo vicioso perfecto porque para reponerse del faltante, suben los impuestos a los sobrevivientes y a su vez esos empresarios sobrevivientes, víctimas de los excesos impositivos del Gobierno, más los abusos de los delincuentes, pues conducen al camino de una extinción que se acelera y que al final colapsa. La razón de la existencia del gobierno, cuando se produce ese colapso son en esencia dos, una la revolución de las masas en el mejor de los casos o el estado fallido que provocaría el dominio del delincuente en la cumbre del poder que es el Gobierno. Ser gobernado por la delincuencia es el caos total porque los principios rectores de una sociedad civilizada se rompen y caemos en una anarquía tal que ya sin principios y reglas la sociedad es gobernada por la ley de la selva, es decir, por el dominio del más fuerte por encima del más débil. Urge rescatar valores para saber cuál es el juego político o de política que practica el gobierno de Graco. No basta que el señor Capella niegue la reunión a que se refería el Eddy, no, es necesario que el jefe policiaco acredite con hechos esa negativa y prevenga y haga funcional la prevención porque tarde que temprano a todos, incluyéndolo a Él y al Gobernador dado que es el responsable mayor, le tocará sufrir las consecuencias, tal como ya las han sufrido algunos políticos en Morelos y que por lo que trascendente solo me referiré a los más sonados como el caso de la asesinada Gisela Mota, presidenta por un día de Temixco o al hermano del Presidente de Xochitepec que fue secuestrado y que a la fecha, nada se sabe.