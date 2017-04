Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2017-04-07

Por un descuido policía baleó a su compañero

La madrugada de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, acudieron a un llamado de auxilio en la avenida Otilio Montaño, de la colonia Alta Vista, y al momento de arribar uno de los elementos maniobró su arma de fuego con las supuestas medidas de seguridad, pero simplemente demostró su incapacidad para el uso y manejo de armas de fuego, pues supuestamente ésta se le accionó y lesionó a su “pareja” de un balazo.

El elemento Antonio “N” tras recibir el disparo de arma de fuego en uno de sus glúteos cayó malherido.

De inmediato otro de sus compañeros al percatarse de lo anterior dio aviso a sus superiores al tiempo que acudieron paramédicos de bomberos de Cuernavaca, quienes se encargaron de auxiliar al policía Antonio “N”, quien debido a sus lesiones fue trasladado a sala de urgencias del Hospital General de Cuernavaca.

En tanto que el policía responsable Jonathan “N” fue desarmado y asegurado por sus colegas, quienes se encargaron de remitirlo ante el agente del Ministerio Público a fin de que sea quien determine su situación legal.

Cabe mencionar que de acuerdo a las versiones de los mismos policías un arma no se acciona si no que se dispara por un mal manejo y uso de la misma, es por ello que será necesario un peritaje para determinar qué fue lo que realmente sucedió.

Urge poner en funciones el anunciado C-5 y cámaras

Con bombo y platillo se anunció que en Morelos se pondría en marcha una oficina denominada C-5 en donde habría un control de las cámaras de seguridad que instalarían en la entidad como parte de las medidas preventivas y de seguridad, sin embargo, los meses pasan y, tal parece, que esa oficina aún no entra en funciones o, en su caso, no se han comprado cámaras para instalarlas en puntos medulares.

Es tal la carencia, que los grupos criminales se han mofado de la Policía, yendo a tirar cadáveres o cabezas humanas en la comandancia del Mando Único en Buena Vista, aprovechando que en dicho edificio no existen cámaras de vigilancia, inclusive, cuando un joven fue muerto en dichas instalaciones, no hubo forma de demostrar la “inocencia” de los policías, porque hasta el momento no hay cámaras.

En tanto, en el Poblado de Santa María Ahuacatitlán, los amantes de lo ajeno han ingreso hasta en 8 ocasiones a un Kínder para robar cuanto valor o material didáctico haya al interior, pese a enfrente del mismo plantel, fueron instaladas tres flamantes cámaras de vigilancia del C-5, pero que hasta el momento no funcionan y los delincuentes se pitorrean de la sociedad por el engaño que fueron objeto por parte del Estado.

Lo atoraron en Tres Marías con cargamento de madera

Agentes policiacos aseguraron al depredador del medio ambiente Raymundo “N”, de 38 años de edad, en posesión de una camioneta marca Dodge color blanco, en la cual transportaba madera de procedencia ilícita.

La tarde de ayer, agentes investigadores implementaron un dispositivo de seguridad en el kilómetro 95 del Poblado de Tres Marías, en Huitzilac, lugar por donde transitaba el hoy asegurado, a quien se le marcó el alto y se le solicitó la revisión de su vehículo, en un principio detuvo su marcha pero al ver que se aproximaban los elementos policiales arrancó a toda velocidad, siendo detenido metros más adelante.

Al realizar una inspección a la camioneta, se encontró cargada con madera verde y procesada de la que no pudo acreditar su procedencia, motivo por el cual fue puesto a disposición de las autoridades Federales por delitos contra el Ambiente y Gestión Ambiental.