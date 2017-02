Local

Erick A. Juarez

2017-02-07

-De los recursos destinados a esa dependencia y del trabajo que ha realizado a favor de la sociedad

-Importante que diputados lo llamen a comparecer ante su ilegal nombramiento en la pasada legislatura

A más de un Año y medio de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, abogados morelenses exigieron a su titular, Juan Salazar Núñez, rinda cuentas sobre los recursos destinados a la dependencia estatal, así como al trabajo que ha realizado a favor de los morelenses en el combate a la corrupción.

El delegado del Foro Morelense de Abogados de la región Oriente, Javier Alderete Vique, exhortó a los diputados locales a que realicen una evaluación al desempeño de Juan Salazar Núñez, debido a que en el mes de mayo del 2016, sólo tuvo una denuncia, de las cuales hasta el momento, se desconoce su actuar.

Alderete Vique reveló que como litigante “desconoce” el trabajo que realiza Juan Salazar, así como de las propias instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, por ello, consideró importante que los diputados locales puedan llamarlo a comparecer ante su ilegal nombramiento por la pasada legislatura.

“Es necesario que los diputados locales analicen el trabajo del Fiscal Anticorrupción, del cual, no ha habido ningún informe hacia la ciudadanía, debido a que su trabajo y su encomienda, no la conocemos, por ello, sería un llamado al Poder Legislativo a que se pongan a trabajar a favor del pueblo y no de intereses personales (…) Yo desconozco dónde están las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, así como la propia ciudadanía”, declaró.

En vísperas de las elecciones del 2018, el representante de los foristas en Cuautla exhortó a los dos poderes como el Ejecutivo y Legislativo, a que eviten utilizar la Fiscalía Anticorrupción en contra de los gobiernos municipales para fincarles alguna responsabilidad, tal como se pretende en contra de seis ayuntamientos municipales.

El pasado 28 de agosto de 2015, Juan Salazar, se desempeñó como consejero jurídico del gobierno estatal, fue designado por el Congreso local como fiscal anticorrupción del estado de Morelos. A más de un año y medio, la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con reglamentos ni leyes secundarias que la regulen.