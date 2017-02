Local

Gerardo Suarez |

2017-02-07

-Donde Graco desatiende el gobierno estatal y Capella sus obligaciones de brindar seguridad: CNOP

Desatiende el Gobierno del Estado, desde el Jefe del Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu y su Comisionado de Seguridad, Alberto Capella, sus obligaciones de brindar tranquilidad a los ciudadanos de Morelos ante los hechos atroces que día a día ocurren en todos los municipios, en todas las colonias y que se ha incrementado en la capital, acusó Víctor Hugo Manzo Godínez, Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del Partido Revolucionario Institucional.

Entrevistado sobre el particular, el dirigente del sector popular, dijo que no cambian las cosas, el estado de Morelos está inmerso en inseguridad incontrolable, y denunció que ahora la inseguridad, la delincuencia, no respeta ni géneros, y que prueba de ello lo ocurrido tan solo el fin de semana, sin mencionar cifras en lo que va del año, a 39 días de este 2017, las cifras mortales, consecuencia de la inseguridad y de las pésimas acciones del gobierno y su flamante comisionado de seguridad.

“Estos personajes están obligados a brindar tranquilidad a los morelenses, y a pesar de ello, ven de manera diferente la situación y a pesar de los mensajes del gobierno, los ciudadanos están tensos por el clima de inseguridad”, denunció Víctor Hugo Manzo Godínez.

“Lamentablemente no hay tal seguridad como presumen las autoridades, los ciudadanos nos enteramos día a día de todas las atrocidades que se están dando, es por ello el urgente cambio en las políticas en materia de seguridad que día a día supera a las instituciones gubernamentales”.

Por ello, hizo un llamado al gobierno en turno para que ponga atención verdadera en la problemática al considerar que los hechos están muy claros porque la ciudadanía está inconforme e intranquila por la falta de resultados efectivos por parte de la autoridad estatal.

Y esto afecta al estado y por esa responsabilidad que tiene el gobierno, porque es notoria la falta de atención de parte del gobierno estatal para atender y atacar la inseguridad, las políticas y estrategias en esta materia han fallado, acusó el dirigente del sector popular del Revolucionario Institucional en Morelos.

La responsabilidad primordial del gobernador, es estar atento a la problemática que ocurre en el estado que gobierna, y es lamentable desatender sus obligaciones para hacerse promoción por todo el país con intenciones electorales, acusó

“Desde que inició su gobierno –Graco Ramírez-, ese análisis y atención que prometió no ha cumplido, fue esencial el tema de la seguridad durante su campaña, cosa que hasta el momento no han cumplido.

Y hay muchas voces que se han manifestado y a pesar de ello, nada ha pasado, las cosas empeoran y la autoridad gubernamental no hace nada al respecto, tampoco hay la intención del responsable de seguridad en atender el asunto, tampoco está dispuesto a escuchar estas voces, y es un tema que se ha politizado, la realidad se vive diario, dijo.