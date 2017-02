Observador político - Ofrece protección gobierno federal al gobernador de Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-02-07

Nuevamente la tierra del general Emiliano Zapata Salazar se volvió a teñir de sangre, ya que durante este fin de semana 10 personas fueron asesinadas entre ellas cuatro mujeres en distintos municipios de Cuernavaca, Cuautla, Amacuzac y Tepoztlán. Y mientras los crímenes y feminicidios se intensifican en la entidad el gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, haciendo lo que más le gusta, quedar bien con Enrique Peña Nieto a quien le dijo: “Señor presidente, no dude de que estamos unidos y que usted encabeza al país, para dejar claro y que se escuche lejos: a México y los mexicanos se les respeta”.

IMPUNIDAD TOTAL EN MORELOS.- Ponerse de tapete, estar al servicio de los poderosos y ser comparsa de personajes como Enrique Peña Nieto, le han garantizado a Graco Ramírez tener una protección desde la presidencia de la república… por el momento.

Quizá por ello, por más manifestaciones sociales que haya, marchas, mítines, actos de reproche y rechazo a su pésimo gobierno no pasará absolutamente nada en su descendente administración; de nada sirven los juicios políticos, las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por delitos de peculado, mucho menos la exigencia de que renuncie de la gubernatura si ha sido el vocero de Peña Nieto y el primer priista de Morelos.

Por ello, pese a que la muerte ronda y cabalga constante y permanentemente en los diferentes municipios de Morelos, con asesinatos, feminicidios, secuestros, desaparición de personas, robo de autos, levantones y demás delitos que se cometen no pasará absolutamente nada. La protección es total que podrán salir a las calles cientos de miles de personas y tampoco sucederá nada… por el momento.

Y es que, son ya cada vez menos los días que acompañarán a esta administración de las izquierdas y en breve, volverá a mencionarse con insistencia la salida de Graco Ramírez de la gubernatura de Morelos por una simple razón, buscará cobijarse en una posición que le permita la impunidad ante tantos delitos y omisiones cometidas en su administración. De no hacerlo, su futuro será el mismo que el de César Duarte, Andrés Granier, Guillermo Padrés, ex gobernadores de Veracruz, Tabasco y Sonora, respectivamente.

AMADO ORIHUELA, EL CHAVORUCO PRIISTA SE VA AL PRD.- El candidato perdedor a gobernador en el 2012; ex diputado local, ex líder de los cañeros y ex presidente del PRI en la entidad Amado Orihuela Trejo, quien impulsó las “aviadurías” en todas las posiciones que tuvo desde el Congreso, partido y zona cañera pasará a formar uno más de las filas del Partido de la Revolución Democrática.

El chavo ruco que desde hace meses viene trabajando activamente a favor del gobierno de Graco Ramírez luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI rechazó arroparlo con alguna delegación federal como en su momento pretendía, entre ellas la titularidad de Capufe, la Sedetu, Sedesol, entre otras como sucedió con otros priistas que buscaron la candidatura a la gubernatura como Guillermo del Valle Reyes, titular del ISSSTE; Maricela Velázquez Sánchez, a quien le dieron la secretaría de Acción Electoral del CEN del tricolor; Matías Nazario Morales, diputado federal; Víctor Saucedo Perdomo, en la Lotería Nacional; Jorge Meade Ocaranza, delegado de la Sedesol, entre muchos otros.

Por lo tanto, la conferencia de prensa anunciada para este lunes fue cancelada “por no ser un día bueno para los medios” y decidieron hacerlo mañana miércoles con la cúpula del sol azteca. Amado Orihuela, logró imponer en el 2015 a su esposa Máxima Trinidad Pérez Coria, como candidata a la alcaldía de Mazatepec sin embargo, pese a la supuesta fuerza social y todo lo que representaba, la gente mostró su rechazo, coraje, indiganción y rabia al darle la espalda en las elecciones y provocarle la derrota favoreciendo con ello a Jorge Toledo Bustamante, abanderado del Partido Humanista con una amplia diferencia de 2 mil 450 por tan sólo mil 891 de la priista. Esa es la verdadera fuerza de Amado Orihuela, quien ya tiene pie y medio en el PRD.

Se hablará de que cientos, quizá miles de priistas se pasarán al sol azteca pero la verdad, es que los personajes se van solos, ya que los intereses económicos, políticos y de negocios que tienen no benefician en nada a quienes en su momento confiaron en el ex candidato priista, sin embargo, será un golpe mediático para lo que queda del Revolucionario Institucional que se mantiene en medio de una crisis de credibilidad y sin liderazgo ante la falta de un respaldo al 100 por ciento del CEN que sólo utiliza al partido para cuestiones políticas y para negociar como lo hace con Graco Ramírez.

LEY DEL SERVICIO CIVIL, FIRME.- A pesar del rechazo social por el aumento a las gasolinas y al transporte, la controvertida Ley del Servicio Civil que no es otra cosa reforma para quitarle a las alcaldías y al gobierno del estado la obligación de pensionar y jubilar a sus trabajadores y pretender que sea sólo mediante esquemas que actualmente utiliza el IMSS o ISSSTE va firme.

Han transcurrido los meses y ya es más de medio año que los trabajadores jubilados y pensionados se mantienen en plantón para evitar que se concrete esta reforma, sin embargo, especialistas en el tema y gente a fin a los legisladores han señalado que la orden está dada desde el poder Ejecutivo en el sentido de que va firme a Ley del Servicio Civil en Morelos sin importar las afectaciones ni los daños sociales que pudiera acarrear estas reformas constitucionales en detrimento de la base laboral del estado.

La intención de desahogar el gasto público para de esa manera obligar a los trabajadores tanto del Ejecutivo como de los Municipios se retiren sólo mediante los mecanismos económicos que ofrecen el IMSS o el ISSSTE y que intentaron se hiciera efectiva a partir de este año 2017, sin embargo, la lucha laboral ha sido férrea.

