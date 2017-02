Opinión - Medios de comunicación morelenses, objetividad y credibilidad en duda

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-02-07

Los medios de comunicación, impresos, radio y televisión en Morelos, el ámbito al que me quiero referir, son fuentes de información con cierta influencia en la opinión pública. La gente lee periódicos, escucha la radio y ve televisión; no pocos temas de los cuales comenta la ciudadanía tienen como origen la información que le hacen llegar los medios informativos. Las famosas redes sociales, hoy se dice, rebasan en mucho una información sin límite, siendo ya un contrapeso a medios tradicionales sobre todo impresos siendo un reto para su sobrevivencia. Sin embargo, los periódicos, la radio y TV aún cuentan con vastos sectores ya de lectores, escuchas o televidentes, y la información y formación de opinión que estos generan no deja de tener una importancia de consideración para sectores de la sociedad que se interesan por los acontecimientos de toda índole que diariamente ocurren en esta entidad.

No es novedad decir, que en el orden local y por supuesto nacional los medios son objeto de persistente cuestionamiento por lectores por un código de conducta en el que se pervierten principios como es el profesionalismo, objetividad, veracidad, imparcialidad y por su falta de independencia de gobiernos locales o nacionales. La sociedad, hay que decir, tiene claro que los medios de comunicación, son empresas, algunas poderosas cuyos vínculos con los gobiernos en turno los hace instrumentos serviles al poder, de ahí que los perfiles informativos se hallan en buena medida delineados hacia un mundo informativo generador de noticias que no pocas veces falta a la verdad, imparcialidad, precisión y objetividad.

En nuestro estado, es fácil identificar tanto a medios impresos, como emisiones de radio y TV por su tendencia a convertirse en voceros del gobierno local difundiendo contenidos de boletines salidos de las oficinas de comunicación llegando al grado de no guardar las formas ni conductas que los transparenta no en profesionales de la comunicación, sino como obedientes difusores de noticias escritas o a través de micrófonos junto a retóricas con indudable interés de alabar a autoridades o, con línea dictada, para armar críticas acervas y calificativos calumniosos contra sectores o personajes incómodos al gobierno. Los acontecimientos del año pasado que dieron lugar a una fuerte confrontación de varios sectores sociales contra el gobernador Graco Ramírez fueron clara muestra de una prensa “vendida” e incondicional al poder local la cual se dedicó a la descalificación, a la calumnia, a la mentira para desprestigiar a opositores al gobierno, con actitud que acaricia lo visceral contra el rector de la UAEM. Obvia es la razón de tales conductas de periódicos como de periodistas, pues la retribución para unos jugosa, directores y gerentes de medios y para las plumas de a pie recompensas con montos menores, pero eso sí, todos retribuidos, a costa de vender la dignidad de un periodismo convertido en mercancía.

No son pocos los lectores de diarios, como radioescuchas y televidentes los que distinguen lo tendencioso de los “informadores” en los espacios que disponen y saben quién tergiversa y dice a modo la noticia y quien la vierte con veracidad, porque hay que decir que dentro del conjunto de órganos informativos morelenses, hay quienes defienden su dignidad como periodistas y rehúsan ser monedas de cambio, apegando su ejercicio a la verdad, a la crítica y a la imparcialidad. Su labor es cuesta arriba, con riesgo de su integridad. Este periodismo es un contrapeso a la venalidad y a la deshonestidad lamentablemente extendida en el medio en cuestión pero en clara desventaja por el número reducido que los representa.

En lo que es prensa escrita, en Morelos dos diarios morelenses con mayor difusión, y otro que dice habla por Morelos, se distinguen sin la menor duda de ser incondicionales, adeptos y serviles al gobierno en funciones. Sus cabezas de ocho lo dicen y confirman una línea informativa de antemano comprometida, sin escrúpulos, sin simular siquiera, y no es que antaño su código de ética fuera diferente, pero en los episodios recientes, en los que escalaron de manera notoria posiciones, de un lado, la de mayorías ciudadanas de crítica y repudio contra el mandatario local, y de otro, defensores de las cuestionadas autoridades, el papel que jugaron estos órganos “informativos” y también conductores de espacios de radio y TV, rayaron en forma por demás faltos de toda imparcialidad, que dejaron la impresión de que en Morelos la ciudadanía se halla sin medios confiables-- con sus excepciones—más bien inclinados a manipular y tergiversar la verdad.

Chay_cano@hotmail.com