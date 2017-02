Águila o Sol - “Estado de Derecho”

Opinión

| Lic. Carlos De La Rosa Segura

2017-02-06

Estado de derecho, cuanto hemos escuchado esta cita, en innumerables y demagogos discursos, ya sea en eventos políticos, rendición de protesta y campañas políticas, cuando su acepción, debiera acercarnos a el anhelo, que desde 1824, pasando por 1857, llegando a 1917 y hasta nuestros días, de constituirnos en un verdadero ESTADO DE DERECHO, que no es más que., Un Estado organizado, que debiera regirse por un sistema de leyes escritas e instituciones, ordenado en torno de una Constitución, Estado, que debiera estar subordinado a ese orden Jurídico, conduciéndose con un estricto respeto a él orden Publico y al ser humano, arropando así su esencia de Estado Democrático, segundo elemento de un Estado de Derecho.

Pero al paso de los años, lejos de que esto sea una realidad, hoy conmemorando el centenario de la promulgación de nuestra Carta Magna, vemos cada día más lejos esos anhelos, poco, o de nada ha valido el sacrificio de aquellos que lucharon y dieron la vida por darnos Patria, y refiero esto, porque, sin afán de sonar fatalista y negativo, sin pasar por alto, que sí, se ha progresado en muchos rubros a lo largo de la historia, pero también, se ha retrocedido y mucho., Lejos de alcanzar los ideales de vivir en un ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRATICO, quienes han tenido la enorme responsabilidad, de con su trabajo y participación, construir ese estadio, con más de 600 reformas a nuestra Constitución, han creado, en un principio, un ESTADO PRESIDENCIALISTA ( casi Monárquico) que duro más de 60 años, cuando pensamos que por fin la Democracia había triunfado, con la activa, que no responsable participación Ciudadana, vino la alternancia, la esperanza de darle el rumbo anhelado al País, pero la improvisación, la frivolidad la ignorancia supina, e irresponsable actitud, dio la pauta a que iniciara una era de desastre en materia de seguridad, y por ende la descomposición Social, soslayando la educativa y en algunos rubros la económica., Doce años después, pretendiendo retomar el rumbo y creo yo aplicando el dicho: MAS VALE MALO POR CONOCIDO, QUE BUENO POR CONOCER. Que les puedo decir, que no ya sepamos todos, NI ESTADO DE DERECHO, NI DEMOCRACIA QUE VALGA, ni las 66 reformas del Pte. De La Madrid, ni las 77 de Zedillo, ni las abultadas 110 de Calderón, que han sido las más de las veces que se ha reformado por un Presidente la Constitución, habían causado tanto daño al País, como solo tres, de las impulsadas por Peña Nieto, y desgraciadamente, avaladas por, “NUESTROS REPRESENTANTES POPULARES”, CONGRESO DE LA UNION Y SENADO DE LA REPUBLICA, reformas que han significado, en materia de seguridad, un gasto multimillonario, (aprovechado por uno que otro Gober y sub alternos), que ha generado, aparte de innumerables muertes de inocentes, poner en riesgo la seguridad del Estado Mexicano, al grado de comprometer a nuestro otrora, Glorioso Ejercito Mexicano, y manchar su imagen, incluso provocando el más airado reclamo de su dirigente.,(Ayotzinapa y Tlatlaya), creo nos suena., La Educativa, con las reservas por las opiniones encontradas que esta genera, pero que al final causo, lejos de un beneficio, un gran movimiento que a la fecha perdura, y que lejos de mejorar la calidad en la educación, hay quienes en condiciones infrahumanas, reciben clases en el país, en el mejor de los casos, porque muchos, ni siquiera saben (ler) ni escribir, y por último, la Joya de la Corona, las energéticas, y aquí cabe repetir lo que en la primera de las colaboraciones en este medio referia., El Presidente Adolfo López Mateos en septiembre de 1960, cuando nacionalizan la industria Eléctrica, en su discurso cito: LES DEVUELVO LA ENERGIA ELECTRICA, QUE ES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA NACION, PERO NO SE CONFIEN PORQUE EN AÑOS FUTUROS ALGUNOS MALOS MEXICANOS IDENTIFICADOS CON LAS PEORES CAUSAS DEL PAIS INTENTARAN POR MEDIOS SUTILES ENTREGAR DE NUEVO EL PETROLEO Y NUESTROS RECURSOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI UN PASO ATRÁS. Hoy donde queda ese ESTADO DE DERECHO, donde la sujeción del Estado, a la Ley, a la Constitución, ni los Gobernantes, ni los Representantes Populares y menos los Administradores de Justicia, se ciñen a este concepto., Primero sus Partidos, después su beneficio particular y por último, que debiera ser lo primero, EL PUEBLO, en fin.

VIVA LA CONSTITUCION, QUE VIVA EL ESTADO DE DERECHO.

Hasta la próxima, corpmor186@yahoo.com