Redacción | Jorge Robles Salazar

2017-02-04

-Para que habitantes conozcan el trabajo realizado en ese periodo de administración

Cuautla, Mor.- Uno de los ejes principales del alcalde Raúl Tadeo Nava, es estar más cercano a la gente, por ello el día de hoy inicio su recorrido por la colonia Cuauhtémoc para dar a conocer su primer informe de actividades.

El alcalde señaló que se acercará principalmente a las colonias donde no logró ganar en las elecciones pasadas, con el objetivo de que conozcan el trabajo realizado en este primer año de administración.

Así mismo, expresó que con estos recorridos podrá observar y escuchar las principales necesidades que tienen cada una de las comunidades.

De la misma manera, resaltó que es necesario tener cercanía con la gente para realizar un trabajo en equipo en la búsqueda de las soluciones que brinden un bienestar en las familias cuautlenses, es por eso que se está visitando a grupos de vecinos de distintas colonias.

“Es importante saber el sentir de los ciudadanos, que son a quienes nos debemos, me da mucho gusto que me expresen sus necesidades para saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer y que no salgan ideas de una sola persona, sino de un colectivo que conformamos autoridades y ciudadanos”, externó el munícipe.

Raúl Tadeo nava manifestó que dará seguimiento a cada una de las inquietudes presentadas en las colonias, y aseguro que, así como se han visto resultados en su primer año de gestión, se verán resultados en el 2017.