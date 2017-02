Local

Yesenia Daniel |

2017-02-04

-Tras manifestación de taxistas, Alejandro Chávez se comprometió a entregar una investigación profesional sobre el caso

Jojutla, Mor.- Tras recibir a los taxistas del sitio Juárez que exigieron el esclarecimiento del asesinato de su compañero Lisandro Villanueva Garfias, el fiscal regional de la zona surponiente, Alejandro Chávez Carmona, se comprometió a entregar una investigación profesional sobre el caso.

La manifestación de los compañeros de Lisandro Villanueva, de 20 años de edad, se realizó la tarde del pasado jueves en modo de caravana desde el sitio Juárez ubicado en el zócalo municipal hasta las instalaciones de la Fiscalía Regional Surponiente en donde fueron atendidos por el titular.

Luego de lamentar lo sucedido, Chávez Carmona, destacó que la Fiscalía inició la búsqueda del taxista incluso antes de que la familia presentara la denuncia formal tanto del joven como del vehículo que manejaba, pues cabe recordar que los familiares solicitaron el apoyo de la sociedad a través de las redes sociales horas después de que no llegó a su casa.

“Por supuesto, desde el momento en que nos enteramos que Lisandro había sido privado de su libertad de inmediato la institución empezó a buscarlo, de hecho empezamos antes o previamente a que pusieran la denuncia correspondiente porque tenemos el compromiso del fiscal general de que persona que se encuentre desparecida no podemos perder ni un solo segundo en empezar a buscarlo, hemos tenido logros muy importantes en la localización de personas, sin embargo, en el caso de Lisandro no tuvimos la oportunidad no encontrarlo con vida”, declaró el fiscal.

En este contexto habló de un reciente caso de localización exitosa de una joven del municipio de Amacuzac, sin embargo no dio más datos sobre las denuncias que hay en la dependencia sobre personas desaparecidas o la cifra que hay en este tema.

En la reunión que sostuvieron autoridad y el gremio de taxistas se acordó llevar a cabo operativos que brinden seguridad a los trabajadores del volante y de manera general a la población.