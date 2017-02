Observador político - ¡Y siguen desapareciendo mujeres en Morelos!

Opinión

Gerardo Suarez

2017-02-04

La desaparición de personas y particularmente de jóvenes mujeres en Morelos está ocasionando una psicosis entre las madres de familia. Las autoridades de la Fiscalía hacen mutis respecto al tema y son las Organizaciones No Gubernamentales las que han decidido denunciar públicamente este delicado asunto. Y nuestros representantes populares y líderes partidistas, también callan ante este tipo de delitos que laceran a la sociedad sobre todo, a quienes viven el dolor en carne propia.

HISTORIAS DESGARRADORAS.- Yamile Sinahí Silahua Sotelo de 13 años de edad fue sustraída a las 6:30 de la mañana del 11 de enero de hace un año, justamente cuando se dirigía a la secundaria en la comunidad de Santa Rosa 30, ubicada en el municipio de Tlaltizapán. Sin embargo ya no llegó porque sujetos a bordo de un auto la subieron con dirección desconocida. Su hermana que vio los hechos por más que corrió para tratar de liberarla no pudo hacer nada. La madre de la menor, Rosa Isela Sotelo, acudió en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Morelos pero hasta la fecha no tiene ningún avance. Desconoce si está viva o muerta y eso lo único que le provoca es una mayor angustia, miedo y dolor.

Hace cinco años desapareció Jessica Cerón Salinas con 39 semanas de gestión y hasta la fecha no existe ningún avance en la investigación.

Sigue desaparecida a pesar de que su madre Celia Muñoz Salinas, inició una búsqueda incesante a lo largo de este tiempo sin importarle haberse enfrentado a obstáculos y actos de corrupción y extorsión en el proceso de su localización. Pese a todo, sigue firme y no se da por vencida hasta lograr que haya justicia y sea localizada viva o muerta.

Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facutad de Psicología de la UAEM, en compañía de su esposo Roberto Altamirano López, salieron del estado para festejar su primer aniversario de bodas, sin embargo ya no regresaron. Días después su esposo apareció sin vida en un río y de Viridiana ya no se supo nada. Su madre, Celia Salinas Maya, narra su madre quien en su búsqueda incesante perdió su trabajo.

Las historias lamentablemente se cuentan por docenas, y los municipios en donde se han registrado el mayor número de personas desaparecidas son: Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla,­ Cuautla, Jojutla, Tlaquiltenango, Tepoztlán, Miacatlán, Ayala, Amacuzac, Zacatepec y Tlaltizapan, entre otros.



REPORTES DE DESAPARICIONES.- Recordar que a principios del año pasado, familiares de personas que fueron desaparecidas decidieron acudir a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para denunciar los casos, luego de que la Fiscalía jamás actuó ni se hizo nada para la localización de las personas que muchas de ellas, ya no fueron

encontradas a partir del inicio de esta administración perredista en el 2012. Al menos fueron 15 los casos de mujeres desaparecidas en las que sus familiares decidieron presentar las denuncias ante la Procuraduría General de la República, institución que ante los elementos, ejerció su facultad de atracción para resolver expedientes acumulados. Al final, fueron casi 100 las personas que desaparecieron durante el pasado año del 2016.

Y es que para nadie es un secreto que Morelos no vive sus mejores épocas en materia de seguridad, quizá por esto Morelos siga ocupando los primeros lugares, por lo que Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos “Digna

Ochoa”, es quien nuevamente ha hecho la denuncia pública, solicitando la intervención del gobierno federal ante la omisión de

la fiscalía y del estado. Y es que para el viajero Graco Ramírez, quien anda en todos lados menos en Morelos, ha mostrado un desinterés de los delitos que se cometen en el estado como sucede con la desaparición de personas ya que para él no existen.

“LAS DESAPARECIDAS SE VAN CON EL NOVIO”.- Y ante este cúmulo de denuncias que diversas familias han presentado por la desaparición de sus seres queridos, sigue latente la torpe y estúpida declaración que hizo el encargado de la política interna, Matías Quiroz Medina, en el sentido de que las jovencitas de las cuáles se presume alguna desaparición, “se van con el novio”.

“Particularmente en Morelos hemos detectado que muchos de los casos, algunas de esas aparentes desapariciones tienen que ver con situaciones de violencia intrafamiliar o con situaciones de que salen con los novios”, refirió el secretario de gobierno, declaraciones que provocaron la irritación de grupos feministas.

Y es para el gobierno de la nueva visión, la primera investigación de inteligencia que tienen, es que las jóvenes se fugan con su novio, sin importarle incluso, las alertas que emite la propia Fiscalía de Morelos.

