Brevi@rio... - Fervor constitucionalista

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-02-04

Invadidos por un patriotismo inusitado, alentado en buena medida por el belicoso presidente norteamericano Trump y su ofensiva hacia los mexicanos, los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, han cobrado una relevancia que pone la sensibilidad a flor de piel.

Mañana se cumplan cien años de la promulgación de la Carta Magna que hasta hoy rige la vida institucional del país y que establece las garantías de los ciudadanos. Pese a que a lo largo de este tiempo ha sufrido un sinfín de reformas y modificaciones, el espíritu de sus postulados se conserva para orientar la convivencia social y el desarrollo de la nación; y para festejar este hecho histórico se han organizado previo, para durante y posteriormente, diversos eventos conmemorativos, a los que se han sumado amplios sectores de la población y de los gobiernos de la república, de los estados y municipios.

Mañana, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, donde los Constituyentes redactaron y promulgaron la Carta de Garantías, se llevará a cabo un magno evento organizado por la Federación y el gobierno queretano; así como en los días de la víspera, en casi todo el país se han organizado actos cívicos y culturales, donde se ha rememorado la historia y se ha resaltado la importancia que a lo largo de estos cien años ha tenido la Constitución en la vida republicana del país.

Asimismo y con el objetivo de resaltar la trascendencia de algunos artículos en los que se han basado garantías individuales como el derecho a la educación, al trabajo o la salud, se han desplegado campañas para reivindicar el resultado de la lucha y los ideales de los constituyentes. Destaca entre estas campañas la que lleva a cabo desde hace varios días el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en defensa de la educación pública, laica, gratuita y de calidad, contemplada en al Artículo Tercero, y en la que se ha involucrado a través de variados actos cívicos y académicos, a los docentes, escolares, padres de familia y comunidad en general en todo el país.

Pero toda esta parafernalia que estaba contemplada desde hace mucho para festejar con singularidad, como el gobierno pretende hacerlo y la sociedad quisiera que fuera, ha tenido un ingrediente que ha despertado el patriotismo ciudadano (o por lo menos así parece serlo) como no se había visto hace tiempo, y se trata ni más ni menos de lo que muchos consideran una amenaza externa a la soberanía y a los intereses de los mexicanos, es decir la campaña oficiosa que el presidente del vecino país del norte se traen contra el país y con la que se han dado vuelo los medios masivos de comunicación, nacionales y extranjeros, como si quisieran amarrar navajas o de plano remachar lo que parece evidente, la proclividad del gobierno mexicano hacia el gobierno de Trump.

Como quiera que esto sea y en el nivel de escalada real, la campaña contra México desde la Casa Blanca parece, por un lado, recordarle a los mexicanos que en tiempos difíciles debemos estar unidos, aunque en realidad esa ha sido históricamente una debilidad, y por la otra, de lo que el gobierno del país puede sacar ventaja para intentar motivar a las masas en torno a defender a la patria, incluidas las autoridades, pero también capitalizando este fervor como un distractor más para olvidarnos de la realidad que vivimos y de los enormes problemas que enfrentamos.

No me queda la menor duda que el entusiasmo social está crecido, que para muchos el contexto en el que se enmarcan estos festejos sensibiliza y que incluso levanta pasión, pero lo que también es cierto es que esta euforia no puede distraernos al grado de transpolar nuestro molestia y nuestro hartazgo sobre la falta de respuestas y soluciones a los problemas nacionales, de los gobiernos y autoridades nacionales hacia un supuesta y fantasmagórica amenaza extranjera. Mientras como mexicanos no seamos capaces de resolver nuestros problemas y exijamos a quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas, no sólo seremos vulnerables en el concierto internacional, sino que seguiremos siendo incapaces de crecer como nación…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Angel Provisor