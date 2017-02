Local

Francisco Rendon |

2017-02-04

Elementos de la Policía Municipal de Xochitepec lograron la detención de dos presuntos narcomenudistas por los delitos de tentativa de privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego; mientras que en Cuernavaca se detuvo a dos individuos por posesión de cocaína, por lo que ya son investigados.

De acuerdo a informes oficiales, la primera detención se realizó a las 11:33 horas,luego de que se recibiera una llamada al 911 para solicitar el apoyo de la policía ya que sobre la calle Crisantemos y calle Xochitepec, de la colonia Unidad Morelos, municipio de Xochitepec, dos sujetos a bordo de un vehículo Chevrolet,tipo Aveo, placas de circulación 2058-LVS del servicio público del estado de Morelos habían intentado privar de la libertad a un hombre.

De inmediato la Policía Morelos adscrita a Xochitepec implementó un operativo logrando la detención de Pedro “N”, de 30 años de edad y César Fernando “N”, de 20 años de edad, a quienes se les encontró en posesión de 49 bolsitas que contenían cocaína en piedra y un arma de fuego corta, tipo revólver calibre 3.8 especial, marca Rubí, matrícula 50620 con dos cartuchos útiles del mismo calibre y un cartucho calibre 2.23 mm.

El segundo hecho fue a las 21:25 horas sobre la calle Avenida de los Maestros, de la colonia El Vergel, en Cuernavaca, cuando los policías se percataron que dos personas que viajaban a bordo de un taxi se golpeaban entre sí, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo y estuviera a punto de provocar un accidente. Al marcarles el alto, a uno de los tripulantes le encontraron dos bolsas de plástico transparentes y en su interior dos piedras de cocaína, motivo por el cual Israel “N”, de 41 años fue detenido.

Minutos más tarde, en la calle de la Estación, de la colonia Patios de la Estación, municipio de Cuernavaca, se detuvo a Nohemí “N”, de 23años, por posesión de tres bolsas de plástico que contenían tres piedras de cocaína cada una.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

“Atoran” en Puente de Ixtla a otro con 37 dosis de coca

Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la región Sur poniente dieron cumplimiento a una orden de aprehensión vigente, librada por el Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el estado, en contra de Alejandro “N”, de 51 años, por delito contra la salud.

De los hechos que originaron el mandato judicial, el 24 de septiembre del 2016, agentes policiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por las inmediaciones de la colonia Ampliación Guadalupe Victoria, de Puente de Ixtla, donde ubicaron a un hombre,quien al notar la presencia de los uniformados, corrió a ocultarse en una casa en construcción.

Al abordarlo, los policías le solicitaron una revisión corporal, hallándole 57 dosis de marihuana y dos dosis de metanfetamina, por lo que lo detuvieron.

En su momento, un juez concedió al imputado libertad bajo medidas cautelares, no obstante, el pasado 20 de enero,el hombre fue citado por el órgano jurisdiccional para desahogar la audiencia intermedia, pero al no presentarse y no justificar su inasistencia, se le declaró sustraído de la acción de la justicia y se giró en su contra la respectiva orden de aprehensión.

El mandato judicial fue atendido por Policías de Investigación Criminal en la colonia antes mencionada, por lo que el imputado fue puesto a disposición del juzgado que lo requirió a fin de que determine su situación jurídica.