Yesenia Daniel |

2017-02-03

Jojutla, Mor.- Una caravana de taxistas del sitio Juárez y otros que se sumaron, enfilaron hacia las oficinas de la Fiscalía regional surponiente en donde exigieron justicia por el asesinato de su compañero Lisandro Villanueva Garfias, de 20 años de edad.

El joven taxista fue reportado como desaparecido desde la noche del pasado viernes 27 de enero, la última vez que lo vieron fue precisamente en el sitio Juárez, ubicado en el zócalo municipal, pero sus compañeros desconocen si salió solo o acompañado o si salió a dar un servicio o hacia su casa.

A la mañana siguiente su familia solicitó a la población a través de las redes sociales su apoyo para localizarlo, más tarde presentó la denuncia por desaparición de persona y vehículo en la Fiscalía, y el miércoles por la mañana fue localizado sin vida en un canal de riego en el municipio de Tlaquiltenango; su cuerpo estaba maniatado y con impactos de arma de fuego en el abdomen.

La noticia de su muerte y las condiciones en las que fue encontrado causó la indignación y tristeza de la población que conoció del caso gracias a la amplia difusión que se hizo de su ficha de búsqueda.

Por ello los taxistas decidieron manifestarse no sólo para pedir justicia para el joven asesinado, sino por la molestia de las condiciones de inseguridad que se viven en el estado.

Y es que en ocasiones anteriores los taxistas de éste y otros municipios de la zona sur, han solicitado a la policía local el apoyo para evitar ser víctimas de la delincuencia, de hecho, indican que ya son pocos los que prestan servicio en la noche para no exponerse.

“¿Yo cómo le hago?, pues si me piden un servicio, vamos a decirlo así, a Temilpa, pues cuando lo subo le hago la plática para sondearlo, le empiezo a preguntar por familias de esa colonia o si conoce ciertos lugares, si veo como que destantea de plano le digo que no puedo completar el viaje porque el carro ya no jala o algo así”, comenta uno de los taxistas del sitio Juárez.

Otros taxistas creen que “han fallado tal vez” en el sentido de no pedir apoyo a la policía cuando tienen alguna sospecha o situación que pudiera ser peligrosa.

“Un policía me dijo que nosotros teníamos la culpa porque no les pedimos el apoyo, que podemos solicitarles que revisen el pasaje pero a veces ni se ven los policías, luego las calles están solas”, indica otro de los operadores del volante.

“Descansa en paz Lisandro”, fue la leyenda que los taxistas pintaron en sus carros para manifestar su repudio y para solidarizarse con la familia.