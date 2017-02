Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2017-02-03

-Se debe garantizar no habrá mermas del vital líquido para ejidos de cuatro municipios

-No existen acercamientos con funcionarios de la CFE y del gobierno estatal y no los habrá: Ranulfo

Cuautla, Mor.- En tanto no exista garantía de que no habrá mermas de agua para los ejidos ubicados al sur de Cuautla, desde Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, no habrá negociaciones para dotar de agua a la termoeléctrica del poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla. Ranulfo Flores Benítez presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), detalló que no existen acercamientos con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno del estado y no los habrá.

“Hasta donde sabemos, se han invertido 40 millones de pesos en la rehabilitación de 3 colectores para que se aumente el caudal de recepción de aguas residuales en la planta de tratamiento ubicada en los límites de Cuautla y Ayala”, detalló. Observó que en la reparación de invierten 40 millones de pesos en inversión tripartita entre Gobierno del Estado, CFE y Comisión Nacional del Agua.

El dirigente campesino manifestó que hay propuestas para construir 2 presas pequeñas presas, una de las cuales se ubicaría en el ejido de Ahuehueyo y, la otra en el campo conocido como la “Bracilera”, de Zacapalco.

Para abundó Ranulfo Flores Benítez, se requieren 300 millones de pesos “que tanto la CFE, el Gobierno del Estado y CONAGUA, bien pueden proporcionar, sobre todo los dos primeros que son los más interesados en que se les dé agua para la termoeléctrica”.

Lo que dejó en claro es que él no va a traicionar a los ejidatarios “no estamos en venta, y tan es así que hasta la fecha no nos hemos sentado con alguna instancia federal o estatal, porque defendemos los intereses de los campesinos”.

Detallo que como presidente de Asurco tiene la obligación de informar sobre las acciones que se toman y las que se van a realizar, a fin de evitar de que haya mal entendidos, como sucede con la gente que se encuentran en el llamado “plantón permanente”, que “piensa que ya negociamos, cuando ni siquiera acercamientos hay”.