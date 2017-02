Nosotros - EU: ¿En busca de enemigos?

Opinión

| José María Román Román

2017-02-03

En general casi todas las sociedades en el mundo están presentando problemas de diversa índole que convulsionan su vida interna. El paso de las corrientes ideológicas radicales catalogadas así mismo como dictaduras del proletariado que prometían solución a los conflictos de la desigualdad social, demostraron que no funcionaban y que en la práctica convirtieron a más pobres de los que pretendieron ayudar para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Quedan por ahí algunos románticos que todavía se adhieren a ese residuo de la historia que hace rato dejó de ser una opción para el hombre. Cuando esos movimientos surgieron hace más de un siglo y se convirtieron en gobiernos, todo fue miel sobre hojuelas que terminó siendo un veneno social por el atraso que provocaron en las sociedades que participaron.

Todos los imperios han tenido un proceso que en algunos casos y como excepción han durado más tiempo que otros, precisamente porque la ideología y sustento con que han operado se han aproximado más a las sociedades sometidas. El ultimo imperio es Estados Unidos y surge como una alternativa democrática que curiosamente rompe los principios de una real democracia porque al adaptar el término terminaron, haciéndola imperfecta cuando queda reducida a un grupo de notables la elección final de su dirigente y no en la mayoría numérica que da el consentimiento de los gobernados. Sin embargo ha funcionado hasta esta fecha y por hoy sigue siendo el eje sobre el que el mundo financiero se mueve.

Pero cuando los cambios y el proceso de desgaste que ha tenido en las últimas cinco décadas ha impactado la funcionalidad económica de la vida interna de ese imperio, las cosas han comenzado a radicalizarse desgraciadamente en perjuicio de esa misma sociedad lo que se mira reflejado en la llegada al poder de un extremista como el señor Tremp que trae a todo el mundo en la incertidumbre de cómo debe ser manejada la economía para que podamos todos seguir conviviendo en paz. Como clásico de los extremos quiere el todo por el todo encima de todos. Y nosotros, México, somos la victima ideal para demostrar su fortaleza y su poder.

De hecho lo hemos sido siempre desde que ese imperio nació, sólo que nuestros políticos lo han ignorado y jamás, en todo nuestro proceso histórico nos hemos preparado para enfrentar con dignidad y decoro el poder de una potencia como Estados Unidos.

Lo más absurdo que se hizo después de la revolución de 1910 fue encerrarnos en nuestra economía cerrando fronteras al mundoy los resultados fueron un atraso en todos sentidos. Luego abrimos totalmente las puertas al mundo, precisamente asociándonos con los Estados Unidos y aprovechando la vecindad. Pero cuando el imperio cree perder los controles, manotea a través de quien encabeza por hoy la presidencia. Eso origina un miedo injustificado en nuestros políticos, así como pasó hace más de ciento cincuenta años y en lugar de enfrentar las cosas se acobardanpensando que de esa forma se tendrá misericordia.

Eso es precisamente lo que Trump quiere para imponerse o imponer sus reglas y ese es precisamente el error que históricamente hemos cometido. Cuando tenemos políticos ignorantes que no han leído nuestra historia, tenemos los resultados que ahora miramos. Ese es nuestro problema. Somos el enemigo número uno para ellos porque hemos sido los más vulnerables. No hace este señor lo mismo con Canadá y mucho menos con China o la India y ni siquiera toca a Rusia. ¡No!, somos nosotros, porque somos nosotros los que no hemos tenido a los políticos adecuados que respondan a los tiempos y a las necesidades que nuestra sociedad tiene.

La muralla que pretende hacer desde luego que no servirá de nada porque de nada han servido históricamente. Pueden de momento medio funcionar, pero históricamente las hace inviables. Sólo basta recordar cómo terminó la muralla China cuando al final es penetrada, o los mismos muros de Jericó que igualmente y de forma simbólica han destruido un muro, o la más reciente, el muro de Berlín a la que el Presidente Kennedy se opuso y dejó claramente sustentado que el mundo jamás debería tener murallas por ser precisamente el mundo la tierra de la humanidad.

Si al señor Trump le preocupan las drogas que penetran por la frontera, como dice, o los muchos trabajadores mexicanos que allá se encuentran, debe razonar que es producto de una necesidad que allá tienen y que a nosotros nos preocupan mucho las armas que nos entregan mediante contrabando consentido por ellos y también nos apuran a los cárteles de la droga mexicana que aquí se crean porlos viciosos americanos que cada día nos piden más y más enervantes. Esto es sólo consecuencia de un principio que ha regido a los EU, que es la oferta y demanda.

Hay más droga porque cada día hay más compradores, hay más armas aquí porque cada día la delincuencia las necesita más ante un gobierno incapaz de controlar a su delincuencia. La corrección no se soluciona con muros, sino con cultura, trabajo, y sobre todo la aplicación de la ley tanto de allá como de acá.

El señor Trump habla tan fuerte y suena tan radical que solamente alcanza el mismo nivel del Peje. No sé porqué, pero a veces pienso que en alguna parte de sus vidas tuvieron algún tipo de relación y Andrés Manuel logró influenciarlo.

De seguir así las cosas nos exponemos a que otra vez a que el de Macuspana grite “cállate chachalaca”, tal como le dijera a otro derechista Vicente Fox cuando era candidato, lo que por cierto contribuyó enormemente a que perdiera las elecciones el tabasqueño.

