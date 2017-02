Opinión - La soberanía, cera y pabilo…

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-02-03

Hace más de 15 años Josef Stiglitz escribió un texto llamado el malestar en la globalización . Un texto que autocríticamente revelaba el fracaso estrepitoso de esa ideología dominante que se impuso –esa sí- a sangre y fuego en todos los países. Alguien me hará ver que no debe confundirse globalización con neoliberalismo en tanto que se refieren a dos asuntos diferentes, sin embargo, esa infernal pareja de siameses, unida por tronco, cabeza y extremidades así fue engendrada.

La intención fue impulsar el Mercado y desaparecer el Estado. Dejar todo en manos de las empresas e iniciativa privada. Atraer inversiones y abandonar el proyecto nacionalista de cada país para que las corporaciones hicieran cera y pabilo de recursos naturales, mano de obra, cultura y soberanía nacional.

Una vez que los poderes fácticos de este pervertido mundo lograron su propósito, impulsaron la estupidez al poder y colocaron en la cúpula gobernante de cada país a un gerente de su, ahora, tienda de servicio, un tendero pues. Esa estupidez encaramada les impide ver las consecuencias de su accionar. No quieren ver el fracaso estrepitoso de este engendro económico situados como se encuentran en la comodidad de sus salarios y de sus sillones…embebidos en sus potajes.

Jaime Serra Puche de la pandilla de Carlos Salinas, Secretario de Comercio entonces, cometió una monumental pifia en Canadá cuando al conversar con los canadienses en relación con el TLC y ser cuestionado en cuanto a la Cultura contestó más o menos así: Ah!, eso no es relevante… ahorita lo que importa es el acuerdo comercial. Este señorito de ese sexenio que tuvo como propósito la resumisión, sometimiento y dependencia de México a las potencias extranjeras también es egresado de una Universidad gringa.

Y ahora, esta misma y actual banda de gangsters, se llena la boquita invitando a todos a la unidad nacional en defensa de la soberanía. ¿No habían dicho que la soberanía era ya un anticuado concepto? ¿Que gracias a la globalización los países nos encontramos más unidos en intereses y objetivos? ¿Que deberíamos ver hacia adelante para integrarnos y no ser una isla en este mundo globalizado? ¿Que todos aquellos que se opusieran a este designio cuasidivino quedarían apartados de los -muy pronto- posibles frutos terrenales que se desparramarían para todos? Que esos globalifóbicos –Cedillo dixit- no tendrían cabida en el nuevo mundo donde, por cierto, se pronosticaba el fin de la historia como dijo aquel sabio japonés de cuyo nombre no tengo la menor intención de acordarme?

Ahora bien, ha quedado la globalización plenamente desenmascarada como reza otro título de James Petras quien abunda diciendo que ese es el imperialismo del siglo XXI. Ha sido un liberalismo autoritario, dice a su vez Lorenzo Meyer. Todos ellos han denunciado a voz en cuello los nefastos resultados de esta ideología. No han sido vistos o, en todo caso, han sido ignorados. El mismo Noam Chomsky alerta y advierte en torno a las Ambiciones Imperiales y nos dice con suficientes argumentos lo que realmente quiere el tío Sam , un texto donde denuncia con pelos y señales las masacres cometidas por las guardias nacionales guatemaltecas, nicaragüenses y salvadoreñas contra el pueblo pobre.

Así que nada de lo que ocurre ahora es nuevo, no nos sorprendamos. Lo que hace Donald Trump es vociferar lo que realmente quiere el tío Sam, desnudarse tal cual es como represor, inhumano, ignorante, racista, xenófobo…y además méndigo (sic) y desgraciado (como dice mi compadrito Chilo)… No es nuevo ni mucho menos, distinto. Mueve a risa escuchar decir a distinguidos funcionarios: Dialogaremos con el C. Trump con toda dignidad y sin menoscabo de nuestra soberanía.

¿Cuál? ¿Aún está incólume e impoluta? ¿La han defendido?

Este gabinete demudado no se explica la conducta del actual presidente gringo. Ha obedecido en todo y acatado los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Prometió entregar sus riquezas naturales y aprobó con rapidez la reforma energética con la voluntad y plena aquiescencia de los diputados –hombres y mujeres- del PRI, del PAN, del Verde, del Panal y –algunos- del PRD. Ha entregado también la mano de obra mexicana en bandeja: es abundante, flexibilizada, certificada con ISO 9 mil o 18 mil, sumisa, dócil, domesticada y… barata. Además –como cereza en el pastel- quitó a los trabajadores tooddaas las conquistas laborales que costaron sangre, lágrimas y vidas de muchos. Ordenó a sus paniaguados que votaran en favor de una reforma educativa que toma como rehenes y enemigos a los maestros de todo el país. Y una reforma fiscal que carga los impuestos al pueblo y les evita la molestia de pagarlos a las empresas.

Han trastocado los principios constitucionales nacidos de la gesta revolucionaria y se aprestan farisaicamente a celebrar el centenario de una Constitución agredida, vilipendiada, traicionada para favorecer a corporaciones multinacionales, empresarios de toda laya abandonando la seguridad social y la atención primordial a los trabajadores. Por todo esto…

Lo que sigue es tarea nuestra: Entender la relación estrecha entre globalización, violencia y los DDHH; comprender este capitalismo dependiente latinoamericano; buscar por todos los medios agrietarlo en la edificación de nuestra autonomía y emancipación; reflexionar sobre nuestra historia latinoamericana, entender sus crisis, su dominación padecida, sus luchas sociales y sus alternativas; hacer de esta nuestra América una sola patria, una patria grande.

La utopía es posible.