Local

No “criminalizar” los asesinatos de mujeres, exige la COCOFEM

Erick A. Juarez |

2017-02-02

-Tan sólo en enero de este año se han registrado 10 homicidios, aseguró Ixlol Cielo Preciado

-Acusó a Matías Quiroz de argumentar que feminicidios fueron por cuestiones de delincuencia organizada

Miembros del Comité Contra el Feminicidio en el Estado de Morelos (COCOFEM), exigieron al Gobierno del Estado a no “criminalizar” los asesinatos de mujeres, por lo que exhortó a que resuelvan y emitan acciones de prevención de feminicidios, debido a que sólo en el mes de enero del presente año se registraron 10 casos.

La coordinadora del COCOFEM, Ixlol Cielo Preciado Bahena, aseguró que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, sólo ha “criminalizado” los asesinatos de las féminas, ya que recientemente argumentó que los feminicidios fueron por cuestiones de delincuencia organizada, debido a la falta de elementos de prueba y la captura de los presuntos homicidas.

Cielo Preciado lamentó que el último caso que detectaron fue el asesinato violento de una joven de 24 años de edad y con cuatro meses de gestación, quien el 21 de enero del presente fue reportada como desaparecida y 10 días después fue localizada sin vida.

Castigo a quienes incumplan con la AVG

Señaló que la última semana de enero fue la más violenta, al reportar más de dos casos de mujeres asesinadas, por ello, consideró urgente que desde el Congreso de la Unión, castigue a los municipios y autoridades estatales que no cumplan con la Alerta de Violencia de Género (AVG).

“Mostramos preocupación, ya que hacemos el recuento y tenemos 10 asesinatos de mujeres, en tan sólo en el mes de enero, y es que la última semana fue la más violenta, no podemos decir que los feminicidios son como los dijo el secretario de Gobierno, que son por delincuencia organizada, cuando no hay elementos y aunque fuera esa la causa, eso sería admitir que hay delincuencia organizada y que no pasa nada porque la haya, tendría que haber detenidos y castigos para las personas que hayan cometidos estos ilícitos”, declaró.