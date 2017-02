Local

Presenta jurídico capitalino pruebas vs. Legislativo y Judicial por caso Blanco

Erick A. Juarez |

2017-02-02

-Por las anomalías en las que han incurrido en el juicio político contra el edil: Guízar

La mañana de este miércoles, el secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera, acudió a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para presentar a la Comisión Instructora, pruebas de las anomalías en las que ha incurrido el Poder Legislativo y Judicial, para llevar a cabo el juicio político en contra del edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En entrevista, el funcionario municipal dijo que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se reservó su derecho a declarar en torno al proceso de juicio político que se le sigue en su contra, debido a que han visualizado un gran número de irregularidades por parte del Congreso del Estado, ya que no respetaron los tiempos y los términos para turnar el juicio político ante el Poder Judicial.

Además, Guízar Nájera indicó que han visualizado “anomalías” por parte del Poder Legislativo y Judicial, al violar el debido proceso, ya que en su momento dejaron en estado de indefensión al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, debido a que no le permitieron presentar las pruebas ordinarias para su defensa.

Por tal motivo, las autoridades judiciales le solicitaron al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco la presentación de pruebas de “supervinientes”, es decir, aquellos medios probatorios que son generados después del tiempo que se tuvo para presentar las primeras pruebas ordinarias, mismas que el edil capitalino no las presentó debido a que no fueron recibidas por parte del Congreso del Estado.

“La instrucción del Poder Judicial fue que teníamos que presentar las pruebas supervinientes, pero no podemos presentarlas si en su momento no permitieron presentar pruebas ordinarias, por lo que fue violatorio por parte del Congreso local y esas manifestaciones están vertidas, esperemos que el Tribunal, si lo considere y no estén ahorita sesionando y quieran imponer una sanción”, declaró.

Por tal motivo, el jurista exhortó al Congreso del Estado y a los miembros de la Comisión Instructora del TSJ, a respetar en tiempo y forma los procesos jurídicos, debido a que los documentos que presentaron ante la Comisión Instructora deberán ser tomados en cuenta en la defensa del funcionario municipal.

“Independientemente de que continúen con las etapas procesales, donde comentan que ahorita están sesionando, esto ordenaría que la Suprema Corte pueda proteger al alcalde de manera definitiva”, dijo.