Pronunciamiento del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alberto Martínez
Redacción |
2017-02-02
Postura pronunciada por el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Alberto Martínez González, en la sesión solemne del 1 de febrero de 2017, con motivo del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII legislatura local.
A PUNTO DE CUMPLIRSE EL PRIMER CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE NUESTRA CARTA MAGNA; A CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA, EN NUESTRO PAÍS Y EN NUESTRA ENTIDAD, VOLVEMOS A ENFRENTAR, COMO EN OTRAS ÉPOCAS, GRANDES DESAFÍOS, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.
NUEVAS Y DIFÍCILES CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES SE CIERNEN SOBRE NOSOTROS, PONIÉNDONOS EN ESTADO DE ALERTA. CIERTAMENTE, ESTAMOS EN RIESGO.
EN EL ÁMBITO EXTERNO, EL LIDERAZGO RADICAL ENTRONIZADO EN LA PRESIDENCIA DEL PAÍS VECINO, NO HA DEJADO PASAR UN SÓLO DÍA DE SU INCIPIENTE MANDATO, SIN LANZAR FEROCES ADVERTENCIAS SOBRE MÉXICO Y LOS MEXICANOS. SOMOS EL TEMA RECURRENTE, BLANCO PERFECTO DE SU AGRESIVO DISCURSO.
LEJOS DE REPRESENTAR UNA NUEVA ERA DE ENTENDIMIENTO Y BUENAS RELACIONES, DE TENDER PUENTES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN, EL MANDATO DE DONALD TRUMP PROYECTA LEVANTAR MUROS Y CAVAR TRINCHERAS; LEJOS DE TENDER LA MANO, LANZA PUÑETAZOS.
SEAMOS CLAROS, HEMOS SIDO VECINOS DURANTE MÁS DE DOS SIGLOS Y, SIN EMBARGO, NUESTRAS RELACIONES, SALVO ESCASAS EXCEPCIONES, NO HAN SIDO CORDIALES NI AMISTOSAS SINO POR EL CONTRARIO SE VUELVEN CADA VEZ MÁS TENSAS Y CONFLICTIVAS.
PARA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, DESDE MORELOS, DESDE ESTE LUGAR DE NUESTRA PATRIA, LA ACTITUD DESMESURADA DEL MANDATARIO NORTEAMERICANO MERECE UNA RESPUESTA DE UNIDAD, DIGNA Y PATRIÓTICA.
EN ESTAS DECISIONES, LOS MEXICANOS DEBEMOS MANTENERNOS UNIDOS EN TORNO A MÉXICO Y UNIDOS A NUESTRAS INSTITUCIONES, APOYANDO PLENAMENTE LAS POSTURAS QUE EN POLÍTICA EXTERIOR ASUMA EL GOBIERNO FEDERAL EN DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA, DE LOS MEXICANOS MIGRANTES Y DE NUESTROS MERCADOS.
EN ESE SENTIDO, APOSTAMOS PORQUE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO TOME LAS MEJORES DECISIONES. EXPRESÁNDOLE DESDE MORELOS TODO NUESTRO RESPALDO Y APOYO COMO MORELENSES Y COMO MEXICANOS.
EN EL ÁMBITO LOCAL, EN NUESTRA ENTIDAD, TAMBIÉN ENFRENTAMOS TIEMPOS DIFÍCILES Y MUY COMPLICADOS.
SON CLARAS LAS MANIFESTACIONES DE DESCONTENTO ENTRE LOS MORELENSES. Y EN MUCHO TENEMOS RAZÓN.
LA IMPUNIDAD PERMANECE EN ALTOS NIVELES Y EL APARATO DE JUSTICIA NO ALCANZA A DAR A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE. HEMOS PERDIDO EL HORIZONTE DE PAZ Y SEGURIDAD. LA ECONOMÍA ESTATAL Y PERSONAL SE ENCUENTRA CADA VEZ MÁS DETERIORADA.
NO SOMOS EL PEOR ESTADO DE LA REPÚBLICA, PERO TAMPOCO EL MEJOR, COMO SE PRETENDE HACER CREER.
DEFINITIVAMENTE, LA SOCIEDAD MORELENSE NO ESTÁ SATISFECHA CON EL TRABAJO Y LA MANERA DE CONDUCIR EL DESARROLLO DE MORELOS.
DEBEMOS HACER UN RECUENTO Y PREGUNTARNOS: ¿A QUÉ ASPIRAMOS?; ¿QUÉ HEMOS HECHO? Y ¿CUÁLES SON NUESTROS RESULTADOS? DEBEMOS SER CONGRUENTES CON NUESTRO DISCURSO Y NUESTRAS ACCIONES.
TENEMOS QUE IMPONERNOS SER SOLIDARIOS CON LA ECONOMÍA POPULAR Y ACABAR CON EL DERROCHE, LOS ABUSOS Y EL CAPRICHO.
PESE A TODO, NO PODEMOS ABATIRNOS Y ABANDONAR LA CONDUCCIÓN DEL ESTADO. ES NUESTRA RESPONSABILIDAD, NUESTRO COMPROMISO Y NUESTRA RAZÓN DE SER COMO REPRESENTANTES POPULARES.
DIPUTADOS DE MORELOS:
LOS PRIÍSTAS REITERAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL TRABAJO LEGISLATIVO ORIENTADO AL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS MORELENSES.
RATIFICAMOS DESDE ESTA TRIBUNA, EL COMPROMISO QUE ESTE GRUPO PARLAMENTARIO TIENE CON LA SOCIEDAD Y SOBRE TODO CON LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES.
NUESTRA LÍNEA POLÍTICA ES Y SERÁ SIEMPRE, TRABAJAR COMO HASTA AHORA; SIENDO UNA OPOSICIÓN RESPONSABLE QUE PREVEA Y SOBREPONGA INTERESES COLECTIVOS Y NO PARTICULARES.
RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE, LAS ACCIONES E IMPOSICIONES QUE DESDE EL EJECUTIVO DEL ESTADO SE HAN LLEVADO A CABO EN CONTRA DE LA PLURALIDAD Y EL EQUILIBRIO DE PODERES. PUES ESTÁ CLARO, CON ELLO NO SE ABONA A LA ESTABILIDAD Y EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO.
CIUDADANOS DE MORELOS:
CON EL INICIO DE ESTE SEGUNDO PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE ESTA LEGISLATURA, REFRENDO, A NOMBRE DE MI PARTIDO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO A LA PALABRA DADA A LOS ACUERDOS Y AL CONSENSO POLÍTICO.
REITERAMOS NUESTRO VOTO A FAVOR DEL DIÁLOGO ABIERTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS A FAVOR DE LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO MÁS SÓLIDO, EQUILIBRADO, SIN OPRESIONES NI MENOSCABO AL TRABAJO DE CUALQUIER OTRO PODER PÚBLICO DEL ESTADO.
ENVIAMOS UN SENTIDO MENSAJE DE SOLIDARIDAD A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN MORELENSE QUE HAN VISTO SUS DERECHOS HUMANOS VIOLADOS, SU PATRIMONIO AFECTADO Y SU ESTABILIDAD SOCIAL QUEBRANTADA POR GRUPOS O PERSONAS QUE ACTÚAN FUERA DE LA LEY.
SABEMOS QUE LOS TIEMPOS NO SON NADA FÁCILES, PERO COMO MEXICANOS Y COMO MORELENSES SABREMOS REPONERNOS ANTE ELLO Y SALIR LIBRADOS DE LA MEJOR MANERA.
EXHORTAMOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A QUE POR ENCIMA DE NUESTRAS DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS Y DE LAS AGENDAS PARTIDISTAS, ANTEPONGAMOS LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA Y DE LOS MEXICANOS.
¡V I V A M O R E L O S!
¡V I V A M É X I C O!