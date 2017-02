Observador político - Los feminicidios se multiplican en Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-02-02

En Morelos todos los días sin excepción, hay personas que son asesinadas, desaparecidas o levantadas, pero además, los feminicidios se han disparado de manera alarmante y pese a todo ello, para el gobierno de la nueva visión, las cosas van bien. El gobernador viajando por toda la república mexicana y hablando de temas internacionales sin preocuparle lo que vivimos los morelenses. Mientras los representantes populares, tal parece ya se contagiaron porque no dejan de hablar de Donald Trump –y no hacen nada- pero dejan en el abandono las exigencias de campesinos, comerciantes, estudiantes y demás sectores de la población que existen un alto a los problemas de inseguridad, desempleo y falta de inversión.

2016, EL AÑO MÁS VIOLENTO CONTRA LAS MUJERES.- Las denuncias de los diversos sectores de las mujeres se han hecho de manera constante y permanente; han participado en marchas y manifestaciones a favor de la paz y tal parece, sus gritos han sido lanzados al desierto en virtud del desinterés gubernamental y de los responsables de mantener la prevención y procuración de la justicia en la entidad tlahuica.

Lo señalado por Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz, voceros de la Comisión Independientes de la Comisión de los Derechos Humanos, en el sentido de que la alerta de género no ha logrado frenar ni mucho menos disminuir la violencia contra la mujer ha sido minimizado por el gobierno, diputados y alcaldes. Ellos se echan la bolita pero a final de cuentas no toman en cuenta la experiencia y capacidad de las organizaciones no gubernamentales que le han dado seguimiento a todos estos casos tan lamentables a pesar de que la Secretaria de Gobernación Federal, emitió desde el año pasado la Alerta de la Violencia de Género en varios municipios del estado.

Los 92 casos de mujeres que fueron asesinadas durante el 2012 había ubicado a este año como el que mayor feminicidios había registrado, empero, quedó en segundo lugar toda vez que el año que recién concluyó superó el número de mujeres que perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada.

El tema es grave, sin embargo, nadie habla sobre esta problemática al que se enfrentan las mujeres de Morelos. Exigencias, denuncias y consignas de: “Ni una más; no más mujeres asesinadas, violadas, desaparecidas, levantadas, prostituidas o golpeadas”, porque por desgracia la realidad rebasa a las autoridades y estos crímenes van en aumento.

LOS DIPUTADOS.- Durante la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso Local, se evidenció una problemática social antes vista. Primero, desde temprano las calles aledañas fueron cerradas con vallas a la circulación vial y peatonal. Afuera de la sede legislativa, en los pasillos, cómo desde hace seis meses, aguantando las inclemencias del tiempo estaban firmes, fiel a sus ideales y lucha social -poniendo el ejemplo a las nuevas generaciones-, los jubilados y pensionados que siguen con la frente en alto en plantón para evitar que laceren más su de por sí lastimada economía con la posible Ley del Servicio Civil, que de aprobarse sería en beneficio de unos y en perjuicio de las mayorías.

Dentro, en medio de un ambiente desangelado por la falta de ciudadanos interesados en escuchar a sus representantes populares, los legisladores hablaron de todo, de la problemática internacional, de la unidad, los acuerdos, la paz y tranquilidad. Tampoco acudió el titular del Ejecutivo por estar en la toma de protesta del nuevo gobernador de Puebla. Esto puso en evidencia que Morelos no tiene representación…. Mientras la prensa, alejada, regulada y maniatada, desde el momento mismo en que permiten el ingreso por la parte trasera, pero aún peor no entran si no entregan su permiso exprofeso de su medio de comunicación. Muchos se quedan afuera y los de adentro, siguen siendo aislados.

LA SALIDA DE FIDEL DEMÉDICIS.- Cuando luchaba por la candidatura al senado de la república, Fidel Demédicis se enfrentó a dos personas: Juan Salgado Brito y Rabindranath Salazar Solorio. Al final, “Los Chuchos” le dieron el respaldo y el ex candidato a gobernador priista declinó participar en las elecciones del 2012 con el PRD. Mientras que Rabín quedó en segundo lugar y a la postre senador.

Y lo que son las cosas, Rabín Salazar se definió desde siempre en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y por tanto, desde hace dos años renunció al PRD para irse a Morena desde donde ha ido fortaleciendo su figura y hasta el momento, si no sucede nada extraordinario, él será quien acompañe en las elecciones presidenciales del 2018 a AMLO como abanderado a la gubernatura de Morelos. Por lo tanto, pese a las rabietas e intentonas por pasarse del sol azteca al Movimiento de Regeneración Nacional que ha hecho Fidel Demédicis Hidalgo, no tiene ninguna posibilidad porque el aún perredista intenta ser candidato a gobernador y tanto en el partido de Rodrigo Gayosso como en el de Enrique Miguel Lucia Espejo, ya tienen definidos a quienes los representarán y por lo tanto, no hay cabido ni lugar alguno para el senador.

Efectivamente Fidel es de los que más gente y militancia activa ha logado acumular, sin embargo, la única opción que tiene es competir en su calidad de “Independiente”, aunque en ese camino también ya están otros que se han puesto la camiseta de “Ciudadanos” como el Padre Toño Sandoval Tajonar, quien sigue gastando millones en reuniones, desayunos, comidas, giras, entre otros actos políticos y uno más que hasta el momento no se ha decidido por qué partido irá o también como ciudadano: Cuauhtémoc Blanco.

