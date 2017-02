Casos y Cosas de Morelos - Historia de un empleado indisciplinado

Opinión

| Sergio Dorado

2017-02-02

En el café político no pocos opinan que Graco Ramírez ya se olvidó de que es el gobernador de Morelos y prefiere placearse por el país en busca de una candidatura para la Presidencia de México. No importa por dónde llegue y de qué colorido sea el camino, él aspira a entrar al juego electoral y luego ser el Presidente de México. Es una obsesión en la que no cejará así le lleve la vida o adversidades así de bruscas. Algunos piensan que es una urgencia psíquica que tiene el hombre para encubrir los delitos administrativos cometidos a lo largo de los cuatro años de su gobierno, porque no ha habido transparencia en la obra y el gasto, afirman en el café, por eso, precavido como es él, necesita de la protección del fueroy/o amistades políticas de ligas mayores.

El reproche viene a colación porque precisamente en el café se conversa que es inadmisible que habiendo tantos problemas morelenses, el mandatario ande en campaña nacional sin voltear a ver Morelos, como si no existiera. “Candil de la calle”, le dicen unos bravucones. Se reprocha también que los gastos de la obsesión presidencial se erogan, con amplia generosidad, aseguran, del erario público, pero sin permiso de la ley: anuncios espectaculares, una revista de papel lustroso y a modo que circuló a sus anchas por México, viáticos de ligas elásticas mayores, gasolinazos particulares y créditos eternos por el estilo.

Quién sabe cómo esté la cosa. Muchos lo acusan de éstas y otras tropelías administrativas más graves, pero el gobernador asegura tener la conciencia tranquila porque las auditorías de que ha sido objeto, argumenta enojado, han salido más limpias que la virgen María después de tomar una ducha de agua bendita con jabón de árnica espumosa. Los del café piden evidencia documental, los necios, pero los totalmente Palacio dicen no ser necesario, y ser incluso un insulto desconfiar de la palabra de Vicente Loredo Méndez, auditor de Morelos, quien desde la fuente de agua bendita salpicada en la cara, salvó un juicio político. Todas las acusaciones, según decir del gobernador, son falsas y provienen de sus enemigos políticos, quienes dolidos sin razón, escupen al cielo cada día. Esa desaprobación, según una encuesta del periódico El Financiero, anda por el 80 por ciento. Entonces no hay porqué preocuparse, concluye el mandatario.

Mientras tanto, en cruzada contra el ogro güero Donald Trump, el gobernador morelense, en estrecha alianza fugaz con el presidente de México Enrique Peña Nieto, ha unido fuerzas con él para defender la soberanía y la justicia de México, con la patria estampada en la frente como sello distintivo. El Presidente desde su investidura nacional y el gobernador como presidente de la CONAGO, van de la mano contra el gobernante más poderoso y cruel del mundo. Así parten juntos a la guerra contra Sam el Republicano mientras Morelos continúaen la tibieza del secretario de Gobierno Matías Quiroz, quien con un discurso guayabero por todos ya memorizado, aburre en tiempos del cólera: ¡Aquí no pasa nada, señores! ¡Ni siquiera se agachen!

El discurso del mandatario de Morelos, por su parte, es directo, hostil y demandante contra el presidente Donald Duck, terreno en que se desenvuelve bien el tabasqueño: tacha al presidente de los Estados Unidos de ser una cucaracha pelirroja intolerante y prepotente, tirano inmundo y maloliente, y otros adjetivos impronunciables en este medio. Algo así, créame usted, estimado y único lector, como un reptil irracional con ojos de canica “bombonchona”, colmillos de serpiente emplumada de Pato Kentucky y copete de pelos de elote estilizado con secadora eléctrica. ¡Vaya que le cae mal el güero al mandatario!

Y los del café, ya ve usted como son los desgraciados: léperos y sarcásticos por lo bajito; exigen poner al mandatario (¿usted cree?) un reloj checador digital en las gloriosas puertas de Brandersburgo… perdón, de Palacio Regional, para vigilar entradas y salidas de los empleados indisciplinados, y toda la escena televisada con fondo de Brahms; lo cual la verdad raya en la exageración, ¿a poco no, mi estimado y único lector? “¿Para qué hacer tal gasto –incluso ha de pensar así quien ahí antes vivía- si he de regresar apenas un par de veces antes del 18. Mejor, con eso, instruyan a la Subsecretaría de Educación alargar al máximo la beca salario de 100 mil beneficiados a 100 mil 1. Y, Matías, publícalo en Face”.