2017-02-01

Letalidad perfecta

En la noticia de un periódico local: “Se registró un enfrentamiento entre militares y narcos esta madrugada en Tamaulipas con un saldo de doce delincuentes abatidos y ningún efectivo del ejército. Durante uno de los recorridos del operativo militar que se despliega en la zona, un comando fue sorprendido por un destacamento de los cárteles que se disputan ese territorio. Según declaraciones de uno de los presentes, quien solicitó estricto anonimato, alrededor de las 2 a.m. un convoy militar patrullaba un camino rural de la Sierra Chiquita, cerca de Méndez, cuando le salieron al paso cuatro camionetas pick up, cuyos tripulantes, varios de ellos desde las cajas de carga, abrieron fuego con armas largas y rifles de repetición, por lo que los soldados repelieron el ataque con el resultado de doce narcotraficates muertos y ningún miembro del ejército. Al cuestionarle al declarante la razón por la que los soldados salieron tan bien librados, se limitó a comentar que nunca, aunque parezca todo tranquilo en los alrededores, descuidan la vigilancia o dejan de estar alertas, motivo por el cual lograron cubrirse y tomar posiciones, con el resultado que ya se dio a conocer”.

En el parte militar sobre el operativo: “Cuando la tropa al fin se posiciona en el punto que se le había ordenado, se detecta que el campamento está compuesto por una docena de personas, todas ellas fuertemente armadas. Se procede a rodear el perímetro con los dieciocho elementos asignados, enviando a cinco de ellos a lo alto de un peñasco que domina el claro donde acampan los delincuentes. Durante la maniobra uno de ellos se percata del movimiento y alerta a sus compañeros, quienes de inmediato abren fuego, pero la oscuridad no les permite causar bajas y los soldados logran cubrirse, recibiendo orden de responder. En los primeros minutos cae la mayoría de los acampados y se logra tomar prisionero a uno de ellos. El tiroteo se extiende todavía un par de horas, cada vez más débil, a causa de las numerosas bajas del enemigo y, más tarde, al concluir las acciones, se cuentan un prisionero, once delincuentes muertos y ningún miembro del ejército. Por último se informa que al ordenarse al prisionero abordar una de las unidades, este se da a la fuga, por lo que se le ordena hacer alto, pero sigue corriendo y el comandante se ve obligado a ordenar fuego, por lo que las bajas finales suman doce”.

En el diario personal del capitán a cargo del operativo: “Nos habían dado el soplo de que andaban arriba, en la sierra, al lado de Méndez. Ni siquiera le batallamos, se sentían muy seguros estos cabrones o de plano ya les valía madres. La cosa es que los agarramos con la guardia baja, quitándose el frío junto a las fogatas, se conoce que ya traían horas mamando caña. Los rodeamos en cosa de media hora y lo que hay que decir pues, ni modo, se dice: la verdad no nos hubiera oído ni un ocelote de tan chingón que hemos aprendido a movernos en el monte. Éramos veinte porque al final nos trajimos a un par de soplones de un pueblito de por ahí, que se anda disputando los sembradíos con el cártel y ya nos estaban esperando para llevarnos al objetivo. Al llegar al campamento, como pudimos nos encaramamos en las piedras y cuando los calculé a todos bien colocados, ordené fuego a discreción. Cada soldado venadeó al suyo a la primera ráfaga y sólo uno se escapó, pero los muchachos lo agarraron lueguito. Al rato vino el sargento a darme el parte: “son once muertos y un prisionero, comandante”, yo le dije “no, son doce muertos nomás”. Cuando llegamos al forense de Méndez, entregamos doce muertos”.

