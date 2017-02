Local

Yesenia Daniel

2017-01-31

-Debido a que no ha sido comparsa de actitudes y acciones que han cometido, dijo

Tlaquiltenango, Mor.- La detención de los tres escoltas del presidente municipal, Enrique Alonso Plascencia, se hizo con “todo el dolo” de parte del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Alberto Capella Ibarra. El comisionado y el alcalde tlahuica se han enfrentado en diferentes ocasiones por el tema del control de la operatividad de la policía de Mando Único en el municipio, ahora “Policía Morelos” de gobierno del estado.

La semana pasada estando en Cuernavaca y luego de haber acudido a una entrevista en una estación de radio, el edil fue sorprendido por la detención de sus tres escoltas en la avenida Río Mayo en donde se encontraba pidiendo informes por la reparación de un vehículo suyo.

La detención se dio bajo el argumento de que los oficiales no tenían el permiso para portar armas, una de ellas, según dio a conocer la CES de uso exclusivo del ejército, no obstante, el presidente municipal reiteró lo dicho esa misma tarde: que la detención se debió a una revancha por el tema del Mando Único.

“Como ustedes saben tiene la razón el comisionado del esuado, él por su parte declaró que el único que puede autorizar el permiso para portación (de arma de fuego) es el comisionado del estado y él mismo dice que no la autorizó, es decir, que todos los municipios pueden tener su venia, pero Tlaquiltenango no, esa es una intención dolosa desde que no somos comparsa de las actitudes y acciones que han cometido en conjunto con el Ejecutivo del estado”, declaró Alonso Plasencia.

Respecto a la situación jurídica de los oficiales, indicó que fueron puestos a disposición del ministerio público y luego fueron vinculados a proceso.

“Vamos a llevar las cosas conforme a derecho, pero sí hay ese dolo contra el municipio de Tlaquiltenango”, finalizó.