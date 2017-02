Observador político - Partidos políticos en crisis

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-31

Los partidos políticos se encuentran en una grave crisis de credibilidad social entre la población, sobre todo los considerados como grandes: PRI, PRD y PAN. La debacle del tricolor se encuentra en una desgracia por la desastrosa administración de Enrique Peña Nieto; los perredistas derivado sobre todo en Morelos, por la administración más que negra de Graco Luis y los señalamientos de corrupción en su gobierno aunado al rechazo social a todo lo que huela al sol azteca; en tanto que el PAN, pese a su división, le ayuda en gran medida el triunfo de las 12 gubernaturas que lograron en el 2016. En tanto que Morena, a pesar de ser un partido de reciente creación, ya está al nivel de los “pesos pesados” que hoy viven su peor descrédito en la historia del país y del estado.

SE VA RODRIGO GAYOSSO DEL PRD.- Las elecciones en Morelos arrancan oficialmente en septiembre próximo y será en esa fecha cuando el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estarán dando el banderazo de salida al proceso. Por lo tanto, en algunos partidos políticos se tendrá que dar la renovación este año de manera obligada como sucederá con Rodrigo Gayosso Cepeda quien dejará la dirigencia solaztequista en Julio. La misma historia se reflejará en el Revolucionario Institucional, donde en breve saldrá la convocatoria y Rodolfo Becerril Straffon, dejará la dirección del tricolor. Por lo tanto, en ambos partidos ya están buscando a sus relevos.

Por lo pronto, dentro del PRD inició ya el proceso de afiliación para alcanzar el mayor número de votos que les permita alcanzar una importante representación de consejeros y a partir de ahí negociar o distribuir el número de espacios que a cada expresión les corresponda. Sin embargo, la salida de varios militantes perredistas y la inminente renuncia del senador Fidel Demédicis Hidalgo, ha provocado que dentro del PRD haya un acuerdo de unidad y alianza para no seguir lastimando y dañando a lo que queda del sol azteca. Hoy en día quien tiene la mayor fuerza de las diferentes expresiones es la de “Los Chuchos”, Nueva Izquierda, que encabezan a nivel nacional: Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Graco Ramírez, por lo tanto, es la que se mantiene firme en Morelos y en espera de la reagrupación después de las elecciones que será para definir al sucesor de Rodrigo Gayosso Cepeda en la dirigencia perredista.

Por lo tanto, los próximos cuatro meses será de una afiliación intensa, con gastos millonarios para captar sobre todo a la gente de escasos recursos mediante la entrega de despensas, programas sociales tanto de la federación como del estado, entre otros y quien lleva mano ahí es Gayosso por el control absoluto que tiene en el poder Ejecutivo.

Recientemente se realizó la votación para nombrar al nuevo secretario de Asuntos Legislativo que dejó vacante Anastasio Solís Leso, dicha propuesta fue hecha por Manolo Agüero en la figura de Vicario Sotelo y ganó porque Gayosso le ofreció su apoyo -pese a las diferencias con el edil de Jiutepec- al tener 39 votos, 26 abstenciones y 7 sufragios a favor de Carlos Caltenco. En el próximo consejo irán por la secretaria de Organización que dejó Víctor Nájera, quien se fue a Morena.

LOS ASPIRANTES A SUCEDER AL JR EN EL PRD.- Aún es muy prematura hablar del tema pero desde ahora ya se empiezan a ver hacia donde jalarán las corrientes y a quienes estarán impulsando cada una. La tepozteca y ex diputada local, Adela Bocanegra, es una de las que dicho que participará. Pero en honor a la verdad, si participación es de chocolate porque no tiene las suficientes canicas para competir por la dirigencia.

El actual presidente del Comité Directivo Municipal del sol azteca en Cuernavaca y hombre de todas las confianzas de Rodrigo Gayosso Cepeda, Sergio Prado, es otro de los que ha levantado la mano y con amplias posibilidades no de competir si no de ganar, por cómo se está conformando el CDE de donde ya fue secretario de finanzas. Y es que la salida de varios fundadores del partido así como la amenaza que hizo de irse Fidel Demédicis, ha fortalecido al grupo de Los Chuchos, aunque los sublemas hayan prácticamente desaparecido como sucedió con Demócratas de Izquierda, Gente por Gente e incluso, otras corriente que va por ese camino es la de Los Galileos. Y los que se habían ido han decidido regresar a Nueva Izquierda. El fortalecimiento del ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Cuernavaca se está dando y las alianzas están dando frutos.

Empero, otro que está tapado y está siendo cuidado es el responsable del Fideicomiso del estadio Agustín “Coruco” Díaz, José Montes, quien ya fue hace algunos años, presidente del Partido de la Revolución Democrática en Cuernavaca y además, tiene una excelente relación personal con el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu así como con el líder del sol azteca, Rodrigo Gayosso Cepeda. Las canicas que tiene son amplias con los acuerdos que ha ido alcanzando desde el cargo que tiene en Zacatepec para poder aspirar a la dirigencia perredista.

Otro que ya está en la pelea es el subsecretario del gobierno de la nueva visión, Ricardo Robledo. Tiene acuerdos con varios consejeros, con algunas expresiones y tienen la representación en el Congreso de la Unión, por lo tanto, dará la pelea en su momento y una vez que se acerquen los tiempos para ellos, aunque tendría que dejar el cargo que actualmente desempeña con Graco.

TRISTE PANORAMA EN EL PRI.- Son cuatro los grupos que tienen el control de lo que también queda del Revolucionario Institucional. Una parte la tiene Maricela Sánchez Cortés; otra Amado Orihuela Trejo –quien ya trabaja para Rodrigo Gayosso Cepeda-; uno más lo tiene el expulsado y prácticamente resucitado Manuel Martínez Garrigos; y finalmente la representación de la dirigencia nacional a través del presidente Rodolfo Becerril Straffon. El PRI está secuestrado y la mayoría de los antes señalados le apuestan a ganar perdiendo. Las cosas no la tienen nada fácil, de ahí la urgencia de lograr cambios. Empero, también levantarán la mano quienes hoy en día están vigentes como: los diputados federales, Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales y la ex integrante del CEN, Maricela Velázquez Sánchez, entre otros.

Lo único cierto, es que todos los que se apuntaron –sin probabilidades- para la candidatura a la gubernatura de Morelos en el 2016 regresarán: Jorge Meade Ocaranza, Jorge Morales Barud, Guillermo del Valle Reyes, y muchos otros más debido a que no tienen cuadros nuevos y tendrán forzosamente que lanzar a los más experimentados y con capital político.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73