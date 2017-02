Opinión - El declive del PRD

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-31

La opinión de ciudadanos atentos al mundo de la política, esa actividad convertida en negocio de mercenarios metidos en esta práctica, tiene claro que los partidos políticos son cómplices del derrumbe que sufre el país. Son organizaciones, cuyo papel en el Congreso de la Unión, en gobiernos y Legislaciones estatales no es otro que el entreguismo, la sumisión y obediencia al gobierno en turno. Del PRI y del PAN ni que decir, son los principales partidos a los que debemos la trágica situación por la que nuestro país atraviesa. Una vez más decimos: diputados federales y senadores de estos partidos, igual que los del PRD fueron quienes aprobaron en octubre se anticipara un año el alza de las gasolinas. Dice nota periodística: “Diputados del PAN y PRD sí votaron por el “gasolinazo”. Dieron 144 votos a la mayoría priísta para que hubiera alza anticipada. En el recuento, 35 legisladores de MORENA y 8 del sol azteca lo rechazaron. El dictamen fue aprobado por el Senado por 73 votos y 15 en contra.” (La Jornada 19 de enero). También avalaron el Pacto por México, firmado por la triada PRI, PAN PRD.

Hoy PAN y PRD dicen estar en contra del “gasolinazo”, ¡¡pero si fueron sus diputados en San Lázaro quienes lo impulsaron y avalaron!!. El primero con 102 votos a favor y el segundo con 42, sumándose a los 193 del PRI, 29 del PVEM, 10 del Panal y 9 de Encuentro Social. El PRD pretende aparentar, dándose golpe de pecho, llamando a movilizaciones con acarreados a protestar en la Ciudad de México. Este partido, con discurso aparentemente opositor, los hechos lo delatan: Firmó el Pacto que dio paso a las reformas estructurales, avaló el alza a gasolinas, a la reforma educativa y a la fiscal. ¿Qué más pruebas se quieren de su traición a sus propios principios y a la gente a la que dicen “estar cerca de ella”?

Jesús Zambrano uno de los “chuchos” el otrora guerrillero, es un alfil del gobierno, sonriente, condescendiente, parece pavonearse junto a Peña Nieto en ceremonias y actos del gobierno. A Carlos Navarrete otro ex chucho, se le recuerda en el Senado a partir un piñón con Manlio F. Beltrones, cuando éste era coordinador de la bancada priísta en ese órgano legislativo. La historia del PRD, desde que los “chuchos” se adueñaron del partido es una historia de traiciones a su ideología, a sus principios y estatutos, y lo peor, a sus militantes y seguidores, franjas que hoy se hallan diezmadas, precisamente por su doble discurso, por su entreguismo a los gobiernos del PRI y PAN, por sus negociaciones tras bambalinas y por ser un partido más, igual que el PRI y PAN. Por cierto que con éste, grupos del PRD tenían decidido ir con el PAN a la contienda política en el Edo de México en este año, propósito finalmente al parecer se frustró, contando en ello con fuerte oposición de otras “tribus” contra la alianza PRD/PAN. Es un hecho que PRD ha perdido ideología e identidad, perfiles que lo identificaron en sus inicios; sus colores se ha desteñido, sus siglas son simulación, arrastra hilachos de honestidad y congruencia, siendo todas sus contradicciones la causa de que se registren desbandadas de militantes de base y cuadros en todo el país y también de que hoy ocupe el 4º lugar en preferencia!electorales muy por abajo de Morena, partido al que lo tiene como acérrimo enemigo. En los hechos, prefiere unirse al PRI (Asamblea Legislativa Cd. De México) y al PAN para detener a MORENA y a AMLO en su intención de ganar la presidencia de la República en el 2018.

En Morelos el PRD vive una marcada debacle, militantes y cuadros lo abandonan, sus desprestigio es tal que, que la sola mención del PRD entre ciudadanos y corrillos, es motivo de calificativos que refieren rechazo y condena dados los acontecimientos políticos y sociales que en Morelos se han registrado desde que Graco Ramírez tomó el poder, con el apoyo, quien lo dijera de López Obrador, hoy su más enconado enemigo político. Agréguese el papelito grotesco que han jugado los diputados locales perredistas en el Congreso de Morelos. Por ello no es descabellado decir, que en Morelos y en el país el PRD ya no se levanta, menos cuando todo mundo sabe que de la actual profunda crisis que se vive en el país y en esta entidad con motivo del “gasolinazo” y las consecuencias que ya se padecen en términos de carestía, el PRD carga con enorme culpa porque sus legisladores votaron a favor de que Peña vendiera PEMEX al extranjero y que incrementara, como no había sucedido, el precio de los combustibles.

