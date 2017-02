Casos y Cosas de Morelos - Final de enero

Opinión

| Sergio Dorado

2017-01-31

El mes de enero culmina el día de hoy y todo mundo habla de lo terrible que nos irá este año. Durante estos primeros treinta y un días, sin embargo, nada diferente ha sucedido en el arranque del 2017. Tenemos en botica de lo mismo: la cuesta de enero conocida por todos, el comportamiento político normal, los aumentos de precios con o sin gasolinazo y un ralo y pálido poder económico nacional que sólo disfrutan en grande los menos. Y lo peor quizá, la misma resignación social de siempre, que después de un conato fugaz de inconformidad pública por el gasolinazo, regresa a casa a ver la televisión como si nada. ¿Qué hay de nuevo en ello?

Los expertos en materia económica y comercial, sin embargo, adviertenque las primeras acciones de Donald Trump son todavía tenues en comparación con el pronto devenir del infortunio. El presidente de los Estados Unidos ya ha firmado las primeras órdenes: la construcción del muro, la expulsión de población ilegal y muestras claras por el estilo que hacen ver que Trump gobernará el negocio internacional como un gerente de WalMart. Quiere en su país un proteccionismo financiero en el que cada quien –como lo expresa él mismo, se rascará con sus propias uñas.

“Todo mundo ha abusado de los Estado Unidos” –acusa Donald Trump a los países (menos a Rusia). Y lo dice con un espíritu de venganza reflejada en los gestos de un histrión gringo que evoca a Hitler o Mussolini cuando en la cúspide del poder mundial escupían barbaridades. Los enemigos, para este espécimen presidencial, siguen siendo los judíos, pero incrementando hoy la lista de indeseables con el resto de las naciones, donde México y sus hijos grasientos y criminales ocupan el lugar central de sus ásperos dardos nacionalistas.

Donald Trump debe haber reprobado Historia Universal I en secundaria como para no saber que su país, después de la Segunda Guerra Mundial, se apoderó y explotó al mundo como le vino en gana. En Sudamérica, especialmente, impuso dictadores a modo con tal de hacer negocios e injusticias redituables a su causa insaciable. Lo hizo y lo sigue haciendo con empresas gringas que además de no pagar impuestos como los demás y pagar salarios de miseria, se lleva las ganancias en su alforja al país más capitalista del orbe. Así ha sido la historia y por eso es incomprensible su interpretación. ¿De qué quiere vengarse? ¿Usted, estimado y único lector, le encuentra cuadratura al juicio de este bicho?

Sin embargo, se vislumbran atenuantes en su proceder. El Congreso norteamericano hace mucho más contrapeso al Ejecutivo que el que tenemos aquí, que se vende por cacahuates de oro para alinearse a instituciones partidistas que comparten y disfrutan el poder nacional. En Estados Unidos, hay congresistas republicanos que no concuerdan con las arbitrariedades que Trump desea imponer en el mundo. Incluso ven en ello un peligro internacional con consecuencias serias, pues los antiguos aliados se sienten traicionados y molestos con el cambio de camiseta. El presidente norteamericano de pronto salta de la globalización al proteccionismo inequitativo y como chivo descarriado, lo que tiene a medio mundo boquiabierto y enfurecido por las implicaciones de tal posición. Por esto, es probable que el Congreso detenga al menos algunas de sus ocurrencias de empresario y lo someta a un carril más razonable.

Por otra parte, la única manera que tiene Donald Trump para que México pague la construcción del abominable muro, es cobrándose a lo chino. La aceptación de Enrique Peña Nieto, si acaso se diera, significaría apresurar su derrumbamiento o el del mismo PRI en el gobierno, que anda por los suelos en simpatía popular. Trump sí puede, por ejemplo, gravar las remesas que tanto ayudan a la economía mexicana. Puede también, con la venia del Congreso, cobrar aranceles altos a sus importaciones, que son muchas de México. Formas que, reitero, serían cobros a lo chino.

Alguien habría de insistir en recomendar a Donald Trump que la construcción del muro es excesivamente cara e innecesaria. Se habla de al menos dos docenas de millones de dólares para construirlo, cuando se sabe de antemano que seguirá habiendo latinos que lo rebasen por encima, por debajo o por donde se deje. Hay hambre en el mundo, debiera él comprenderlo, y mientras la haya es porque países como los Estados Unidos han colaborado con la pobreza histórica, han explotado a millones de seres humanos, y ahora Donald Trump se victimiza de la manera más absurda tachando a las verdaderas víctimas de victimarios.

El desafío mayor de México, sin embargo, es interno. El desafío está aquí y ahora. Por primera vez en la historia un gringo poderoso pone en jaque a México con dos o tres movimientos gerenciales. No con la sencillez de un Jaque al Pastor contra la ingenuidad de un inexperto ajedrecista. México también ha aprendido algo de la historia. Si hay instantes de acuerdos bilaterales felices (Refiérase al Chamizal, por ejemplo, como caso nimio), la mayoría de la relación ha sido de lamentables desencuentros en que el gigante, de manera diplomática o no, ha llegado incluso a una guerra y la toma del Castillo de Chapultepec, cuando éste albergaba al Ejecutivo Nacional. El poder norteamericano ha sido históricamente humillante, la de un trato dado a un país moreno y tercermundista. Para los “Red Necks”, estamos aquí porque llegamos primero, no porque lo merezcamos. Y da la casualidad también de que somos morenos. (Aclaro, porque tengo buenos amigos norteamericanos, que muchos de ellos no piensan como Donald Trump. Allá, como en México, entre la gente común hay criminales y corazones generosos).

El poder nacional se siente inquieto y titubeante; se ve como si el Presidente de México caminara sobre carbón encendido que con sumo cuidado sus pies descalzos buscan pisar los pocos negritos que hay en el camino. Pero el desafío está aquí y no tiene vuelta de hoja. ¿Podremos quitarnos la venda de los ojos para castigar la corrupción y la impunidad en serio? No se puede hacer unión y defensa contra Donald Trump cuidándose a la vez la espalda. No se vale quedar desarmado entre la espada y la pared.