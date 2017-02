Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2017-01-31

Solitario bandido asalta a un reportero

Ahora no sólo son los estudiantes, comerciantes y vecinos de la zona norte de Cuernavaca, que radican en la colonia Universidad y Chamilpa, la que es víctima de la delincuencia; ahora ésta anda suelta y opera a toda horas del día sin respetar edades ni sexos, incluso quienes han sufrido los constantes embates de la delincuencia son las personas que acuden a las instalaciones e inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues muchos de ellos que van a correr y a ejercitarse se convierten en víctimas que asolan y operan en esa zona utilizando para delinquir cuchillos.

Todo ello es originado por la falta de Seguridad Pública, que esta vez comprobó un colega de la empresa Televisa, quien como todos los días salió de su domicilio en la avenida Universidad para ir a correr y ejercitarse y a las 08:00 horas, se le apareció el chamuco a Juan Carlos. A quien un solitario bandido lo amagó para despojarlo de sus pertenencias, por lo que “El Tatanca”, reportero de nota roja, ni se opuso, ya que le ha tocado cubrir informaciones en donde los asaltantes con cuchillo se ponen locos y atacan a sus víctimas como ha venido sucediendo principalmente a bordo de rutas, por lo que ni de tos la hizo y entregó sus pocas pertenencias que llevaba.

Lo peor fue cuando el compañero procedió a solicitar auxilio a los números de emergencia, pero ya comprobó que ni el 911 ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca hay respuesta, dado que los policías nunca acudieron a su auxilio, no es por nada pero Juan Carlos estuvo a punto de llamar a los Ronderos de Ocotepec, ya que éstos no se andan por las ramas y van a todos los auxilios que les son requeridos tal y como lo hacen en su comunidad que se rige por uso y costumbres,

Por lo que no le quedó otra opción más que regresar a su casa y a pensar si denuncia o no ante la Fiscalía General del Estado el atraco que sufrió, pues de antemano sabe que no hay quién investigue ese tipo de actos ilícitos y por lo pronto recurrirá al rector de la UAEM, a fin de que le proporcione el video que captaron sus cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos, para llevárselo al fiscal general Javier Pérez Durón y ya con charola de plata ordene a los policías estatales, hoy convertidos en agentes Investigadores, quienes, por cierto andan bien preocupados en la cacería contra Los Rojos, sin tocar a nadie de los Guerreros Unidos, como que algo anda mal, pero en fin es su chamba, en tanto que la sociedad está desprotegida en todas los colonias y poblados de Cuernavaca, donde es notoria la falta de una verdadera prevención del delito.

A 18 años de que cayera Armando Martínez Salgado

El pasado sábado se cumplieron 18 años de que fuera detenido el ex comandante Armando Martínez Salgado, mejor conocido como “Omega”, jefe del grupo anti-secuestros quien encabezaba a los temibles agentes de la PJ “Arcénicos”, y fueron dos suboficiales de la extinta Policía Federal de Caminos, quienes lo sorprendieron en compañía de tres más de sus elementos en el momento en que estaba por deshacerse del cadáver de Jorge Nava Avilés “El Moles”, sobre la carretera nacional México-Acapulco, a la altura de la comunidad de El Platanar, en Iguala, Guerrero; pese a ello la sombra de aquel prepotente comandante “Omega” aún ronda por las instalaciones de la ahora llamada Policía de Investigación Criminal, donde a decir de los mismos efectivos, abogados litigantes y agentes del Ministerio Público se siguen fabricando delitos y delincuentes.

Hay que recordar que tras la muerte del capitán Darío Lugo, quien murió tras enfrentarse a balazos con un grupo de secuestradores, de inmediato Armando Martínez quiso asumir a la dirección de la PJ, pero no lo logró ya que dicho puesto lo ocupó Jesús Miyazawa, pero no sin antes “Omega” se apoderó de la computadora lap-top que en esos tiempos estaban de moda y es donde el Capitán Darío Lugo, traía toda la información referente a los principales secuestradores de esa época a quienes reunió y juntos comenzaron a chambear en eso de los plagios y precisamente por el cobro de un pago de rescate Armando Martínez se sintió traicionado por “El Moles”, a quien mandó a detener, pero éste les ganó y fue la Policía Estatal que lo detuvo y se lo entregaron para torturarlo y soltara la maleta de billetes, pero Jorge Nava se llevó su secreto a la tumba y Armando Martínez se fue al tambo del Altiplano en el Estado de México, donde a la postre se reuniría con Agustín Montiel, Raúl Cortés e incluso con el Alberto Pliego Fuentes y hasta con su compadre “El Mocha Orejas”, Daniel Arizmendi, ex policías de Morelos relacionados con el crimen y la delincuencia organizada.

Pero dicen que esa fama aún no termina en las filas policiacas, pues recientemente Alberto Capella, comisionado estatal de Seguridad Pública, descubrió que hay una red de corrupción de sus policías y funcionarios del Mando Único que están chambeando para la maña, pero pues tal parece que sólo quedó en palabras, pues ahora el mismo jefe policiaco y consentido de Graco Ramírez, jura y perjura que hay abogados y periodistas relacionados con el crimen organizado, pero pues no lo comprueba, sólo da patadas de ahogado a consecuencia de los altos índices delictivos que está sufriendo Morelos, incluso ya que abarca todas las policías de la entidad por qué no investiga a los agentes de la PIC de la zona oriente, donde se menciona que dichos elementos están con la maña, prueba de ello el baño de sangre que se ha soltado en esa región morelense, es por ello que mencionamos que la sombra de Armado Martínez sigue rondando en las filas de la ley.