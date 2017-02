Cultura

Redacción | Alejandro Cruz Solano

2017-01-31

Hay dos puntos fundamentales cuando se requiere revisar el tema de la relación entre el Estado y la ciudadanía, es importante insistir en cómo se está planteando dicha relación. Lo que observamos es que se está dando en un ámbito de constante conflictividad, que significa un no reconocimiento por parte de algunos sectores que le dan un alcance de ilegítimo a los gobernantes. Lo que vale reflexionar si esta se genera a partir de la toma de decisiones por parte de estos o de la forma institucional en cómo se plantea esta relación; yo pienso que es por lo primero, los ciudadanos exigen y reclaman su propio rumbo y, cuando este no se alcanza en una mesa, agenda de diálogo desde un punto de vista institucional se da necesariamente una ruptura por el tipo de decisiones que los gobernantes generan. Lo que se plantea entonces, es la capacidad de los gobiernos para mantener de manera clara su concepción en la práctica de lo que llamamos democracia y su eficacia de tomar en cuenta a los ciudadanos en la estructuración de la política pública. La función gubernativa determina de manera crucial la estructuración de las políticas sociales, es decir, la manera particular en como los gobernantes disponen de los recursos institucionales y las prácticas culturales de gobierno es como se definen el proyecto y las políticas. De tal manera que, la forma de superar el conflicto entre gobierno y sociedad habría que partir de la acción de empoderar los diferentes intereses hacia un proyecto social o en su caso, buscar un equilibrio entre las tensiones sociales y la normatividad institucional, pues al final, esta última se sujeta a las distintas interpretaciones y prácticas de cada gobierno. Esto no significa que buscamos la realización de una sociedad a la que se le cumplen sus caprichos, sino más bien a la que se le dan sus espacios ante instituciones que habían burocratizado la toma de decisiones y la escucha. Hoy el riesgo social crece porque se constituyó un gobierno cuestionado desde la democracia electoral, pero que dio un salto peligroso haberse legitimado únicamente desde allí, precisamente porque años anteriores los tejidos sociales y territoriales no han marcado una justa y equitativa distribución del desarrollo. Una forma de resolver los problemas es a través de lo que se denomina política social; la política social. Una política social se define como aquel conjunto de decisiones y acciones del Estado que se orientan en gran medida (aunque no exclusivamente) a prevenir, reducir y eventualmente a tratar el riesgo social.

En este sentido, el Estado ha transitado de un modelo de política social centrado en la acción gubernamental donde se parte de la idea de que el Estado es el centro tanto en lo económico, y lo político como en lo social hacia un modelo de compensación del ajuste económico, donde se parte del supuesto de que el problema de la crisis surge por la excesiva intervención de los gobiernos en la economía, lo que genera distorsiones y estancamiento y frente a ello resulta necesario hacer un ajuste para lograr un funcionamiento libre del mercado; Modelo emergente, modelo que pretende potenciar la capacidad autogestiva, productiva y participativa de los ciudadanos. La participación ciudadana es un elemento central de la democracia. Consiste en aquellas actividades emprendidas por ciudadanos que no son representantes electos ni funcionarios del gobierno. Estas actividades están directamente encaminadas a influir en la selección de los gobernantes como también en las acciones tomadas por ellos, es decir, en las decisiones de la política pública, de leyes, así como de los actos de los gobernantes.Visto así diríamos como señalaba Nuria Cunill (1974) que “la participación ciudadana es un tipo de acción política que expresa con múltiples sentidos, la intervención directa de los agentes sociales en actividades públicas”. La voz ciudadana es la expresión libre de todas y cada una de las personas en una democracia, es la base de la formación de las políticas públicas, y las demandas que emanen de éstas deben ser consideradas la base con que se elaboran las políticas. La participación ciudadana está estrechamente relacionada con las diversas formas de representación vecinal, ciudadana o partidaria, formal o informal. Para participar, los ciudadanos formamos organizaciones que promueven y defienden nuestras ideas, necesidades, intereses y propuestas. Podemos participar individualmente o también incorporarnos a alguna asociación o agrupación de forma voluntaria. El campo de la participación ciudadana está atravesado por las luchas y enfrentamientos de las diferentes fuerzas sociales, se trata de una búsqueda de atribución de significados y contenidos a valores y orientaciones normativas que definen el ámbito del campo social, así como las posibilidades y límites de las estrategias de los diversos actores. La participación sirve para fomentar la identidad o el sentido de pertenencia de un grupo o proyecto, de una comunidad o persona.