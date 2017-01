Brevi@rio... - MORENA, su destino

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-01-30

En Morelos, MORENA parece ser el destino de un alto número de políticos y aspirantes a cargos de elección popular que no ven futuro en sus actuales partidos, por lo que buscarán su suerte en las próximas elecciones apostándole al “arrastre” de Andrés Manuel López Obrador, su virtual y otra vez abanderado a la Presidencia de la República.

Guiados por las mediciones y sondeos sobres las preferencias de aspirantes y partidos para las próximas elecciones del 2018, donde el PRI, PAN y PRD parecen no despuntar; pero también sin juego y sin la posibilidad de aspirar a algo importante en sus actuales partidos, comienza a crecer el número de aquellos que creen jugarla a la segura con MORENA, más que con otros partidos a la hora de desertar y de elegir nueva plataforma. Bajo esa lógica actuaron varios ex dirigentes estatales y figuras distinguidas del PRD y bajo la misma lógica ha anunciado su incorporación al partido que fundó AMLO el senador Fidel Demédicis Hidalgo, el gran detractor del actual gobierno perredista de Graco Ramírez quien ha preferido dejar la lucha por alcanzar la candidatura a la gubernatura por el sol azteca (que prácticamente será heredada a su hijo Rodrigo Gayosso), y va por la del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por su puesto que la idea de muchos ex perredistas que ya tomaron la decisión y de otros más que estarían por aventarse, deja al partido en el gobierno con un boquete que intenta ser llenado con la incorporación de otros actores de diversas fuerzas, sin embargo, no parece ser el perredismo ni ninguno de los otros partidos grandes quienes en esta rebatiña se fortalezcan, sino precisamente MORENA que además de capitalizar mediáticamente muy bien los tropiezos y los errores de sus competidores, sí se nutre de figuras con cierto capital político alimentado por seguidores y simpatizantes, a diferencia del PRD que ha logrado sumar a sus filas bajo condiciones y circunstancias que generan suspicacias, a hombres y mujeres que no parecen tener mayor respaldo social.

Es en este escenario en el que se espera para los próximos días la incorporación a Morena de más figuras políticas que han militado en otras fuerzas con arraigo en el estado, es decir del PAN, PRD y PRI, así como de algunos partidos llamado chicos. Entre las más significativas está la del ex alcalde capitalino, diputado y ex dirigente del tricolor, Manuel Martínez Garrigós; la del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y la del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Bastará que entre tanta figura que se pasan al lado de López Obrador se pongan de acuerdo para las candidaturas del 2018…

BREVES: El pasado jueves 26 de enero el Centro de Atención Múltiple N. 5 del municipio de Tetecala cumplió 30 años de servicios. Fundado en el año de 1987 es uno de los centros con más años de existencia en el estado brindando educación especial a más de 300 alumnos con algún tipo de discapacidad, muchos de los cuales han sido integrados a las escuelas regulares para continuar y concluir con sus estudios. Durante los festejos de este 30 aniversario realizado en el Teatro Municipal se presentaron evidencias y participación directa de los padres de familia y alumnos, quienes dieron testimonio sobre la educación recibida en el CAM en diferentes años y de cómo este apoyo fue la base sobre la cual sus aspiraciones de alcanzar un mejor nivel de vida se hicieron realidad. Durante este emotivo evento, personal docente y alumnos participaron poniendo en escena actos artísticos como bailables bajo la dirección de un programa a cargo de la directora del centro Olga Lilia Lozano Castellanos, y con la asistencia de invitados de honor de los diferentes ayuntamientos de la región como regidores y directores; la presencia de la supervisora Bertha Hernández y de la jefa de Departamento de Educación Especial del IEBEM, Ermila Luna Vara. Todo este esfuerzo de más de 30 años del CAM No. 5 de Tetecala no hubiera sido posible sin el trabajo comprometido y responsable de decenas de profesionales de la educación pues para ello se requiere de una plantilla multidisciplinaria que incluye docentes, psicólogos, especialistas en comunicación, trabajadores sociales, personal para adiestramiento laboral y otros, ¡Enhorabuena para todos aquellos que han formado parte de esta historia!...

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Angel Provisor