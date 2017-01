En la red - Gracias Trump por ser como eres

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-01-30

Se cumplió la segunda semana con Donald Trump al frente de la Casa Blanca y como se esperaba, los pronósticos de los más pesimistas fueron los correctos, estamos frente a un comerciante, un agresivo vendedor acostumbrado a obtener lo que quiere a su modo y no precisamente con las mejores formas. Trump, es, en sus propias palabras el peleador y vendedor de humo que llegó a ser Presidente. ¿Qué viene entonces? Cualquier cosa, vestida de lo peor.

¿Y esas son buenas o malas noticias para México? La pregunta parece una obviedad de respuesta inmediata, sin embargo, como en todo, hay al menos dos formas de ver y enfrentar un problema, regocijándonos en la pena y la preocupación o encontrando todas las oportunidades que una crisis ofrece.

Aquí mismo analizamos la semana pasada la fórmula del momento que enfrentamos en el país:

Consecuencias de problemas internos (corrupción, inseguridad, impunidad) + circunstancias externas (precio del petróleo, volatilidad en mercados, en triunfo de Trump) = crisis perfecta.

Sin embargo y como casi siempre, la crisis perfecta trae consigo un paquete de oportunidades único, por lo pronto, en dos semanas de ocurrencias el anaranjado presidente y su arrebatado estilo ya logró cosas que en México parecían imposibles.

Gracias Trump, ya nos dimos cuenta

En la economía del día a día consumir mas a productores y empresas nacionales, reconsiderar unas vacaciones en destinos nacionales en lugar del viaje a Disney, en la macroeconomía voltear a otros mercados, mirar hacia el sur, Asia y Europa, para comerciar con ellos.

En lo social el despertar de un ánimo más optimista respecto a qué somos y qué podemos, sin dejar de observar con precaución las expresiones patrioteras que sugieren envolvernos en la bandera nacional y lanzarnos del Ángel de la Independencia. Lo rescatable es que hay un sentimiento honesto de que podemos y necesitamos hacer mejor las cosas porque sólo contamos con nosotros.

He tenido la oportunidad de platicar con grandes empresarios, los que dan trabajo a 5 o 10 personas en sus negocios, los que batallan cada semana o quincena para completar los sueldos y el pago a proveedores, esos son los grandes empresarios, los que sumados y multiplicados por todo el país dan mas trabajo que todas las grandes firmas nacionales y trasnacionales y todos están en la misma línea, están acostumbrados a remar contra corriente, a enfrentar la competencia leal y desleal, a la presión de hacienda y el IMSS, a la falta de pagos cuando le venden al gobierno, al cobro de piso de la delincuencia y ahí siguen dando pelea, así que Trump y sus locuras es una más de los muros que deben aprender al saltar.

En lo político, la semana pasada se dio algo inédito, aunque efímero, todos los partidos políticos arroparon al presidente Enrique Peña Nieto, a quien por cierto le ha venido de maravilla el momento cuando el país se le terminaba de desmoronar por el gasolinazo, ha tenido Trump a un peso completo al que le ha podido conectar un par de ganchos que le han dolido y con ello el desprestigiado mandatario priista logró tibios aplausos, que le debieron haber parecido una ovación.

Contagiado de ese optimismo el viernes pasado el segundo hombre mas rico del mundo, el mexicano Carlos Slim salió a decir, tenemos más oportunidades que nunca, pero nos hace falta resolver muchos pendientes y tener más confianza, y de paso, anunció que no quiere ser presidente

Este fin de semana, la comunidad judía en México se deslindó rápidamente del desafortunado respaldo que el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu al muro que Trump ya ordenó construir en la frontera con México.

La lista de expresiones en torno a defender, de arropar los intereses nacionales se multiplican dentro y fuera de nuestro país, tenía mucho tiempo que no teníamos un tema común que nos convocara a la unidad, no esa hueca pieza de retórica política y presidencial, me refiero a un verdadero ejercicio de recomponer lo que sea necesario con un objetivo muy definido, demostrarnos que podemos.

El gasolinazo que viene…

El delicado del momento es que el del presidente Peña Nieto, es un gobierno que no entiende, ¡¡que no entiende!!

La señales de corrupción creciente, impunidad y trampas sembradas en las letras chiquitas de las reformas estructurales, son una agenda que ha pasado a segundo término, pero esta misma semana podrían volver a ser nuestro tema diario.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmó que este 2 de febrero se anunciará el nuevo incremento al precio de las gasolinas y el diesel, los especialistas ubican el nuevo ramalazo entre 3.5 % y 4%, como sea, suena y se siente como mentada de madre. Corrieron versiones de que se analizaba suspender el incremento para evitar reavivar las brasas de las manifestaciones sociales, estamos a días de saber si era en serio.

La mordaza se hizo ley…

El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en diciembre pasado, en pleno periodo vacacional, los lineamientos generales de la defensa de las audiencias, en las que se establecen obligaciones de los trabajadores de radio y televisión a separar la información de la opinión, colocando un mensaje, una cortinilla o simplemente diciendo si es noticia u opinión de lo que se habla.

Si nada cambia a partir del 1 de febrero los noticiarios tendrán que tener ese ridículo esquema al aire, esa fue otra trampa que los legisladores escondieron en las letras chiquitas de la reforma en telecomunicaciones que el IFETEL se encargó de completar y deformar con base en la ley, y falta que nos enteremos con claridad cómo viene la regulación y control de Internet.

Está claro, ¿a quién le beneficia que haya control de opiniones en los medios? ¿Están pensando lo mismo? Esto está lleno de huellas de las manotas de los partidos políticos, legalizaron la mordaza.

Buen inicio de semana.

