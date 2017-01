El Jabonero - Graco el magnánimo

Opinión

| Gerardo Becerra Chávez de Hita

2017-01-30

Como si fuera una pesadilla interminable para los morelenses este gobierno de pillos y sinvergüenzas parece eternizarse y el cambio del mismo en el 2018 se ve lejano para un Estado que ha sido saqueado y vilipendiado por una pléyade de delincuentes. El 2018 será una lucha encarnizada entre los grupos de poder que quieren seguir medrando a Morelos y los ciudadanos que anhelamos un cambio democrático de verdad.

No se ve en el corto plazo que Graco deje el poder. Los sitios en donde le había echado el ojo para huir de Morelos y obtener fuero político le fueron cerrados uno por uno, de tal suerte que ahora el tabasqueño, presidente de la CONAGO por la gracia de Miguen Ángel Mancera, al cual le tocaba el turno y lo desdeñó, se reúne con aquellos que otrora le brindaron algún apoyo en el pasado y que dada su condición de mal agradecido, después de cuatro años de gobierno, se acuerda de ellos.

El plan del (des) gobernador de Morelos es muy claro, es tan nítido y tan predecible como todo aquello que hace en política. Sus asesores le aconsejaron que si no quiere pasar por la misma suerte de Rodrigo Medina, Padrés, Duarte y Granier, sin olvidar a Villanueva y Borge de Quintana Roo, lo que tiene que hacer a la “voz de ya” es ponerse a trabajar para que el próximo gobernador de Morelos no lo meta a la cárcel. Graco ya sabe que “los planetas se están alineando” en su contra y urge un proyecto electoral ganador al costo que sea, de ahí que el junior Gayosso anda con la chequera comprando a cuanto politiquillo pueda, con la idea de conformar una plataforma electoral que les permita contender con éxito en el 2018.

Graco sabe bien que el proyecto electoral ganador en el 2018 no será el del PRD como se encuentra en este momento. El candidato que supuestamente quiere la grande de Morelos es su hijastro, sin embargo, saben bien que el príncipe no pasará ante la sociedad y estarán buscando un “candidato ciudadano”, un pobre infeliz que ellos puedan manejar a su antojo, que no tenga “cola que le pisen” al cual pondrán a sus pies decenas de millones de pesos mal habidos a su disposición.

Graco desde el mes de febrero se volverá “bueno y bondadoso”, se vestirá con un halo de magnificencia. A los empresarios tradicionales ya los tiene en la mano, “COPARMEX” sobre todo, se convirtió en una representación del gobierno del Estado, una asociación de empresarios al servicio del Poder Ejecutivo que hará todo aquello que desde la oficina del gobernador se les ordene. Ni que decir del CCE-Morelos, ese amorfo colectivo con poca o nula representatividad, le entrará al juego y no dudo que desde sus escuálidas filas se logre colar uno o dos candidatos ciudadanos con las siglas del PRD, al servicio del tabasqueño y su pequeño esbirro.

“El cuento es muy sencillo” dice Serrat en una de sus bellas canciones. Graco sabe bien que la ciudadanía lo aborrece. Está enterado que esa misma ciudadanía está esperando el momento de cobrarle a él, su familia, sus aliados y los junior ladrones todo el agravio en contra de los Morelenses. La estrategia de compra de politiquillos no le va a alcanzar, la idea de que el dinero sucio que ha caído en las manos de empresarios de la construcción, de las medicinas, de la contratación inflada de artistas y de vividores cercanos a la familia real será suficiente para inclinar la votación a la gubernatura es una utopía. La gente está hasta la coronilla de la clase política de Morelos y de México. El remolino Trump ha concientizado a la sociedad, una sociedad que se pregunta: ¿Dónde quedaron los más de trescientos mil millones de dólares de los excedentes petroleros en los sexenios de Fox y Calderón?

Así como el más distinguido junior ladrón de Morelos anda de compras, así la sociedad y sus organizaciones andan tendiendo puentes y estableciendo alianzas que seguramente redundarán en exitosas campañas electorales en el 2018. El Congreso-Morelos deberá de regresar a ser una balanza entre poderes y volverá a ser un acicate ante gobernantes ladrones, facinerosos. Los diputados deberán de ser defensores del pueblo.

Trump podría ser el parteaguas que México y Morelos necesita. Si los otros partidos políticos en Morelos, distintos al PRD, no voltean a la sociedad y tienden puentes de unión, la derrota para ellos será mayúscula. La oportunidad que MORENA tiene en este momento difícilmente volverá a presentarse. El partido del PEJE podría ser ese vehículo que el pueblo ansía para hacer llegar a ciudadanos comprometidos con el cambio. MORENA deberá de ponderar en el futuro próximo si quiere un partido lleno de la misma calaña de políticos o voltea a la ciudadanía.

JABONAZO

El FIDECOMP, Fideicomiso de Competitividad de Morelos se ha vuelto la caja chica del gobernador. Desde allí se “financian” proyectos personales y ocurrencias del gobernador. Treinta millones y medio de pesos fueron para el “Juan Soriano” y algunas otras cantidades para aduladores. ¿Quién audita a esta mina de oro?