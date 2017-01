Águila o Sol - Condenados a repetirla

Opinión

2017-01-30

En siete días, estaremos conmemorando el Centenario de la promulgación de nuestra Carta Magna, documento que dogmática y orgánicamente, rige la vida de todos los Mexicanos, 9 Títulos, 136 artículos y 19 artículos transitorios la conforman, los primeros 38 artículos, consideran las garantías individuales y los restantes 98 definen la estructura del Edo Mexicano, antecedida esta Constitución por las de 1824 y 1857, tuvimos que pasar por, Aboliciones de Imperios, Guerras, (La denominada de Reforma) Intervenciones, (La francesa) un Segundo Imperio, (López de Santana), una Revolución (1910), hoy con más de 600 reformas en su articulado, algunas importantes y trascendentes en cuanto a las garantías, (art 1 en materia de Derechos Humanos) y otras definitivamente perjudiciales y catastróficas (REFORMA ENERGÉTICA), repito vamos a conmemorar la promulgación de esta ultima de 1917.

Habrá que reconocer, que a lo largo de los 193 años de la promulgación de nuestras Constituciones, hemos avanzado, hemos obtenido constituirnos en una República Federativa, representada por tres Poderes, pasando por derrocar Imperios, Aboliendo la esclavitud, eliminando títulos de nobleza, definir las prerrogativas y obligaciones del Estado, Pueblo y el Ciudadano, reconocer y hacer valer la Soberanía, Libertad y Anotomía de la Nación, Estados y Municipios. Habrá también que reconocer, que nuestras Constituciones, tuvieron como base, las Constituciones de otras Naciones, La Francesa, la de Cádiz y la de Estados Unidos, de ahí la plural coincidencia entre pueblos y Naciones.

Y aquí cabe la pregunta, a CIEN AÑOS de distancia ¿ESTAMOS BIEN?, hay que conmemorar la Promulgación de nuestra Constitución, o habrá que como antaño reclamar su incumplimiento, violación sistemática, y todos aquellos cambios, que a lo Dogmático y Estructural se han venido haciendo en perjuicio de las mayorías. Todos aquellos cambios que lo largo de la Historia, nos muestran se obtuvieron a través de derrocamientos de Imperios, Guerras y Revoluciones, que costaron vidas y derramamiento de sangre de muchos hermanos Mexicanos, hoy de un plumazo y sin considerar al Pueblo, se borran, se modifican, sin importar el perjuicio que con ello nos paran,. Cuantos muertos y sangre, costo el instaurar la No Reelección, cuanto el que nuestros ENERGÉTICOS, fueran propiedad de la Nación y abolir los monopolios; y así podríamos seguir enumerando, porque esas 600 reformas, al día de hoy, no todas son benéficas que digamos, Y si nos ocupamos a la de nuestro Estado (que no es el tema) que le puedo decir, Ley de Participación Ciudadana, Ley en materia de Seguridad, residuos sólidos, al Poder Judicial, por citar algunas, que han dado al traste a el espíritu de los Constituyentes, y por ende perjudicado al Pueblo, repito hay que conmemorar o RECLAMAR?, y de ahí el rubro de la columna, Condenados a repetirla?, Y pregunto por esto., En 1903, en el cuadragésimo sexto aniversario de la Constitución de 1857, el personal del periódico El Hijo del Ahuizote realizó una protesta con el lema "La Constitución ha muerto". Ese mismo día, Flores Magón publicó en el mismo periódico una nota que decía: "todo aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra acerca de la Constitución", y parte del texto decía: "Cuando ha llegado un 5 de febrero más y... la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita ¿para qué recibir esa fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que han vejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción". (Wikipedia). No hay quien en nuestros días, me queda claro, como resultado de los movimientos iniciados en 1903, siete años después, en defensa de los postulados de la Constitución iniciara una Revolución en 1910, hoy serán los movimientos sociales, como en otras partes del Continente y el mundo, a través, de la participación comprometida pacífica y activa de la Sociedad organizada, quien habrá de derrocar a Gobiernos, eliminar a falsos y mesiánicos Partidos y nefastos, mentirosos y corruptos políticos, so pena como lo citara, Nicolás Avellaneda: « Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla " (tomada de Cicerón)»

