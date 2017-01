Local

Minerva Delgado |

2017-01-28

-Le fue restituida la encomienda como líder parlamentario por el presidente nacional del Panal

-Dijo desconocer las motivaciones que tuvo el presidente estatal de su partido, Felipe Castro

El diputado aliancista Francisco Santillán Arredondo atribuyó a un ‘mal entendido’ con la dirigencia estatal del Panal, su eventual relevo de la coordinación parlamentaria, por lo que fue reintegrado a su encomienda directamente por el dirigente nacional.

Por la mañana del día jueves (26 de enero), el presidente del Partido Nueva Alianza, Felipe Castro Valdovinos, ingresó a la Mesa Directiva del Congreso local, un documento en el que informaba del relevo de Santillán de la coordinación parlamentaria, y la designación de Edith Beltrán Carrillo en esa responsabilidad, a partir del próximo 1 de febrero.

En entrevista, el diputado explicó que por la noche de ese mismo día jueves, se reunió en la Ciudad de México con el dirigente nacional del Partido Nueva Alianza (Panal), Luis Castro Obregón, y el presidente estatal, Felipe Castro “y acordamos que no había necesidad de hacer ningún tipo de cambio en la coordinación parlamentaria y que seguiríamos trabajando tal cual”.

-¿Cuáles eran las motivaciones de la dirigencia estatal de su partido para relevarlo de la encomienda de coordinador parlamentario?

-“La verdad no tuve oportunidad de hablar con el presidente del partido (sic), yo me enteré (del relevo) cuando de la presidencia de la Mesa Directiva me informaron que había un oficio en ese sentido, y preferí la verdad no ahondar y desconozco cuáles sean las motivaciones, por eso lo prefiero manejar como un mal entendido”.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza, es la cuarta fuerza política al interior de la Cámara; únicamente está integrado por los legisladores Edith Beltrán Carrillo y Francisco Santillán Arredondo.