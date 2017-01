Local

Gerardo Suarez |

2017-01-28

Renunciará en breve al Partido de la Revolución Democrática (PRD) el senador de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, luego de dejar claro que las cosas dentro del sol azteca no son la mejor opción, sin embargo, dijo no saber si se irá al Movimiento de0Regeneración Nacional (MORENA) o se declarará como independiente.

De igual forma, adelantó que los pleitos que han tenido al interior el PRD ahora los va a tener MORENA, afirmó el senador del partido del sol azteca por aquellos perredistas que emigraron de este instituto político, ya que no son personas que trabajan, “no son de talacha”, sólo de estirar la mano y recibir dividendos sin trabajar, y anunció que pronto también anunciará su adhesión a Regeneración Nacional.

Lamentó este hecho, pero al mismo tiempo se dijo contento porque al interior del partido del sol azteca, se lleva a cabo una depuración voluntaria, “si, de los voluntariosos que sólo esperan recursos sin trabajar, sin compromiso y vocación de servicio”, acusó el senador.

Dejó en duda si el emigrará a MORENA pero dejó abierta la posibilidad de buscar una candidatura independiente al considerar que Morelos merece ser independiente, y ello implica ser independiente de cualquier partido político, pues dijo que es hora de tomas las riendas individualmente.

Más tarde dijo que sí hará manifiesto su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que no hay un precandidato aparte de los que ya se han anunciado que tenga “los tamaños” y amor por México, “sólo falta ponerle fecha”, dijo.

Un sólo objetivo

Dijo que el cambio de militancia tendrá un sólo objetivo, lograr que México y Morelos cuenten con mejores condiciones de vida, puesto que el pueblo está cansado de las mismas políticas que ni ayudan ni beneficia, y que de programas sociales, nada tienen de eso, de ahí su seria decisión por adherirse a la causa de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el pueblo está muy lastimado, por ello es que se han sumado a su propuesta de sumarse a MORENA, y aunque no hay fecha establecida por el momento, dijo que será un día emblemático y que será de relevancia no en lo personal, sino emblemática para la ciudadanía que ya no soporta las condiciones actuales.

“El PRD en las condiciones actuales y desafortunadamente en Morelos ya no representa nada de los ideales que se impulsaron en un principio, y el partido del sol azteca nació para luchar contra las injusticias”, dijo en senador al tiempo de lamentar que los gobiernos emanados de ese instituto político se hayan!olvidado de eso, princiqalmente el gobernador de Morelos.