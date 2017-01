Local

Zacatepec, Mor.- El gobierno local informó que a la fecha dos parejas del mismo sexo han contraído nupcias luego de que la Constitución política del estado fuera reformada y se aprobara el “matrimonio igualitario”.

Ayer se concretó la segunda unión de una pareja homosexual que decidió dar certeza jurídica a su contrayente, y que antes era un derecho exclusivo para las parejas heterosexuales.

La aprobación del matrimonio igualitario en julio pasado, representó para algunos grupos y asociaciones de la comunidad gay, un avance en materia de derechos humanos, un punto a favor para la no discriminación y el dar certeza jurídica a su contrayente de ciertas prestaciones que no tenían sólo por su género, como el derecho a recibir atención médica con el seguro de su pareja, pues la ley reconocía el matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer” y no de dos personas del mismo género.

La oficial de Registro Civil, Briseida Román Reynoso, confirmó que ayer se celebró el segundo matrimonio igualitario, pero se reservaron algunos datos para respetar la privacidad de la pareja. En diciembre pasado se hizo la primera boda de una pareja homosexual, el anuncio de este evento fue difundido por el mismo alcalde Francisco Salinas Sánchez, a través de su cuenta de Facebook y la comunidad en la red se dividió a favor y en contra.

La oficial de Registro Civil comentó que los requisitos para las parejas del mismo sexo, así como para los heterosexuales, son los mismos, y que en los últimos meses se han acercado muchos a preguntar, pero sólo se han concretado dos matrimonios hasta el momento.

Cabe destacar que el cabildo de este municipio, por mayoría de votos, decidió no aprobar la reforma a la Constitución política del estado, ese día de votación, integrantes de diferentes asociaciones religiosas se manifestaron en contra del matrimonio igualitario y a favor del modelo de familia conformado por un hombre y una mujer.