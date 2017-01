Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2017-01-28

“Le quedó grande la silla”, señalaron ayudantes municipales de Ayala, en referencia al alcalde Antonio Domínguez Aragón, tras realizar una conferencia de prensa en donde exhibieron al presidente municipal de esa localidad.

Son 12 los representantes comunitarios que en esta ocasión determinaron hacer señalamientos directos contra el presidente municipal de Ayala, debido a que “engaña a la población, miente, y si no es así, que venga y nos contradiga”.

Molestos porque fueron “víctimas” de ataques en su contra, por presuntos actos de corrupción al exigirle al alcalde Antonio Domínguez Aragón “miles de pesos, dinero para nosotros, obras para nuestras familias”, aseguraron que “si se atreve a ir a las comunidades a dar la cara y decirlo de frente, que lo haga, lo vamos a esperar”.

Detallaron que lo único que han hecho es exigirle, pedirle que haga obras, “que nos dé servicios, que nos apoye para beneficiar a la gente, nosotros no queremos nada, ni siquiera le hemos solicitado que nos aumente el sueldo o que nos dé lo que no nos corresponde”.

Los ayudantes municipales de San Pedro Apatlaco, Tenextepango, Benito Juárez, Constancio Farfán, Niños Héroes, Emiliano Zapata (Chivatero), Salitre, Loma Bonita, Huacatlaco, Tecomalco y Leopoldo Heredia, fueron claros al denunciar que el alcalde de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, “no está haciendo nada, las obras y servicios que le pedimos es porque tenemos derecho”.

Sostuvieron que hay casos como el de las luminarias “le pedimos que nos apoyara, y nos salió, ustedes no han hecho cambio de luminarias porque no han querido, ahí tenemos un montón, y cuando se las pedimos, resulta que no, que no tiene nada”.

“Esa es la forma en que lleva su gobierno, a base de mentiras, no hace nada, porque si fuera de otra manera no tendría tantos problemas, porque no da la cara, porque no habla con la gente, cree que a periodicazos va a solucionar los problema”, mencionaron.

Dejaron en claro que seguirán “en pie de lucha”, hasta lograr que cuando menos les den las obras correspondientes al Ramo 33 Fondo 3, son “federales y tiene que hacerlas, eso es lo que le vamos a exigir para demostrarle que lo único que queremos es trabajar, no extorsionar como él dice que hacemos”.