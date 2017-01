Observador político - La criminalización del sistema contra críticos del gobierno de Graco

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-28

Para nadie es un secreto que la política y estrategia del Mando Único

implementada desde el año del 2012 cuando llegó Graco Ramírez al

gobierno de Morelos ha sido un fracaso y más, cuando los señalamientos

en contra de efectivos policíacos se han dado por los abusos de la

autoridad, la fabricación de delitos así como la tortura, etc. Los

delitos de alto impacto como los asesinatos, secuestro, extorsión,

“levantones”, desapariciones, robo de vehículos, entre otros en lugar

de disminuir se han incrementado alarmantemente y por ello con

frecuencia el estado ocupa los primeros lugares en estos renglones de

la nota roja.



CALUMNINAS DE GRACO LUIS.- La difamación en el gobierno de Graco Luis

ha sido la constante, particularmente contra todos aquellos que

rechazan sus políticas y como ejemplo, está el caso de Cuauhtémoc

Blanco a quien el gobernador acusó a inicios del año pasado durante

una gira que hizo a medios nacionales, de que su equipo de trabajo

tenía vínculos con el narcotráfico, específicamente con el cartel

denominado Guerreros Unidos.



En su afán por defender el malogrado Mando Único que hoy pomposamente

ha sido llamada “Policía Morelos…cerca de ti” -que jamás está con la

ciudadanía-, y por tanto, acusó a Blanco Bravo de que se oponía a su

modelo policíaco “para que el crimen organizado volviera a controlar a

la policía. Decía que el interés que tenía era que regresara Guerrero

Unidos. Sin presentar las pruebas y mucho menos sin denunciarlos ante

la Procuraduría General de la República o la Fiscalía del Estado para

que sean detenidos. Es una campaña mediática que utiliza

constantemente, sin importarle caer en omisiones y que incluso, lo

ubican como cómplice al saber quiénes supuestamente están vinculados

con la delincuencia organizada y los solapa.



En los más de cuatro años de su administración no ha sido detenido un

solo político de los que ha señalado que están al servicio de la

delincuencia organizada. Quizá sea parte de su campaña de difamación.

En su momento, la ex alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar; Federico

Figueroa, hermano del desaparecido cantautor Joan Sebastián; el

alcalde de Tlaquiltenango,



Y señala que casi todos los alcaldes del PRD, PRI y PAN y de otros

partidos estaban relacionados con grupos criminales.



CAPELLA SIGUE EL CAMINO DE LA DIFAMACIÓN Y DESCALIFICACIÓN.- Para los

especialistas del derecho, si un jefe policiaco sabe que alguna

persona, trátese de quien se trate, tienen nexos con la delincuencia

organizada y no lo denuncia, está incurriendo en un delito y se

convierte en cómplice, tal como ha sucedido con Alberto Capella Ibarra

el comisionado de seguridad, quien al viejo estilo de su patrón Graco,

acusó -sin presentar pruebas- que han identificado una red de

corrupción integrada por abogados, periodistas, defensores públicos y

jueces orales que tienen vínculos con el cártel de la droga “Los

Rojos”… Es decir, primero los señalo, los acuso y si hay algún interés

político los detengo de lo contrario, no pasa absolutamente nada.



Presumiendo Capella que derivado de los trabajos de “inteligencia”

-¿acaso tiene una?- ha logrado poner al descubierto una red criminal,

tan sólo porque algunos reporteros en redes sociales, alertan a la

ciudadanía sobre la aparición de los mensajes dirigidos en contra de

las autoridades. En esta confabulación tampoco aporta pruebas y menos

aún denuncia a quienes al parecer tienen vínculos con el hampa pero sí

lanza la difamación contra diversos sectores de la población, entre

ellos los periodistas.



“Hay un par de nombres de reporteros que manejan estos mensajes en las

redes sociales sin que se coloquen las mantas. Yo les pregunto cómo es

que saben que se colocará una manta dos horas antes cuando ya la están

manejando en las redes sociales; esta información la estamos

compartiendo en SEIDO”, palabras textuales del jefe policíaco quien

tendría que primero, analizar los medios especializados en nota roja y

a los que el gobierno de su jefe Ramírez Garrido, les otorga fuertes

sumas de dinero y donde la imagen es la muerte por tantos asesinatos

que se registran en Morelos.



OTROS SEÑALADOS… ¡Y NO PASA NADA! EL diputado que pertenecía a las

filas del PAN, José Manuel Tablas Pimentel, fue señalado a mediados

del años pasado por los integrantes de la asociación Cívica Morelense,

exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar al actual

diputado José Manuel Tablas Pimentel, ex Edil de Ayala, por el

homicidio del activista Gustavo Salgado Delgado. Los elementos que

tienen para que se le investigue se basa a un audio subido a YouTube

donde un presunto integrante del crimen organizado dialoga con Tablas

Pimentel, entonces alcalde con la finalidad de realizar una feria a

cambio de 30 mil pesos.



De acuerdo con Gabriel Rivas Ríos, vocero de la Asociación Cívica

Morelense, en ese audio también se escucha hablar a los dos personajes

de "los comunistas".



"Se escucha perfectamente cómo un supuesto integrante de la

delincuencia organizada y un supuesto Presidente Municipal de Ayala,

en ese tiempo José Manuel Tablas Pimentel, están pactando “un trabajo”

denunció Gabriel Rivas Ríos. Gustavo Salgado Delgado fue asesinado en

febrero de 2015, ya que primero se reportó como desaparecido y 24

horas después fue encontrado decapitado, sin manos y con huellas de

tortura. Hoy, el diputado Tablas es militante del PRD.



ALCALDES Y DIPUTADOS, OTROS MÁS SEÑALADOS.- A finales del 2014 se

anunció que al menos 11 de 33 alcaldes de Morelos tendrían un nexo

criminal, según, por fuentes de inteligencia federal. Los ediles de

Amacuzac, Puente de Ixtla, Tetecala, Jojutla, Mazatepec y Zacatepec,

entre otros según estaban en la mira. Nada pasó. Los alcaldes

concluyeron su periodo y ninguno fue detenido y menos encarcelado.



Y cómo olvidar en diciembre del 2014, justamente cuando el jefe

policíaco Alberto Capella Ibarra acudirá al Congreso a comparecer ante

los legisladores del Congreso Local por los graves problemas de

inseguridad, misteriosamente ese día, se difundió en medios nacionales

que siete diputados estaban siendo investigados por el gobierno

federal presuntamente por sus vínculos con el crimen organizado. Entre

algunos de estos representantes populares estaban: Ángel García Yáñez,

del Verde Ecologista, Rosalina Mazari Espín, del PRI, hoy legisladores

federales, así como Manuel Martínez Garrigós, Alfonso Miranda Gallegos

y Juan Carlos Rivera Hernández, entre otros. Fueron muchos

señalamientos y difamaciones del gobernador Graco Ramírez y Alberto

Capella Ibarra que no pasaron a mayores.



Email: gerardonoticias01@gmail.com



Twitter: gerardosuarez73