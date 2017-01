Nosotros - De mal en peor: un presidente indeciso y un gobernador vengativo

Opinión

| José María Román Román

2017-01-27

En su aparición pública en los medios de comunicación electrónica en horas estelares el Presidente el día de antes de ayer ratificó su decisión de no pagar el muro que Trump pretende construir en la frontera con México. El aviso previamente realizado de tal anuncio hizo suponer que optaría por manifestar a la sociedad mexicana su decisión de no asistir a dicha reunión programada para finales de este mes, pero en el momento de su presentación proyectó una imagen que hace suponer que a última hora no tenía claro si debía asistir o no a dicha reunión. Esta decisión de no asistir afortunadamente fue ratificada el día de ayer y tomó la decisión correcta al manifestar que no estaría presente el próximo martes con el Presidente de EU.

El problema para nuestra sociedad es que no hemos aprendido de la historia y no tenemos por lo mismo las personas idóneas que dirijan los destinos nacionales. Siempre hemos salido lastimados y hemos sido los perdedores con esa relación con los Estados Unidos de Norteamérica, pero los políticos impreparados tienden a olvidar no los agravios que han sido muchos y que abundan en nuestra historia, sino los despojos de los que hemos sido víctimas por no entender cuáles son las reglas con un imperio que siempre nos ha pisoteado.

Jugamos todas las cartas en materia económica con el vecino País confiando en su buena fe, pero olvidamos que para las cúpulas políticas de esa Nación no existe más que el interés y está demostrado hasta el cansancio en nuestra relación histórica que cuando dejamos de ser parte de su interés, simplemente nos ningunean y nos degradan al trato de casi esclavos.

Claro, entendiendo que la esclavitud actual no es el sometimiento violento y armado, sino económicamente coaccionado y tecnológicamente dependiente que es lo que podemos traducir en el Tratado de Libre Comercio que ahora pretenden modificar a su antojo. Es cierto que perdemos mucho en todos los sentidos si el tratado se rompe, pero también es cierto que los EU también pierden mucho por ser nuestro País uno de los primeros tres compradores de lo que ellos producen.

Más de 30 Estados de esa Nación tienen como principal exportador de productos a México y sus empleos dependen de lo que les compramos. Sin dejar de pensar objetivamente, el Presidente debe actuar con dignidad y en estos momentos al cancelar la visita que se tiene programada hizo lo prudente. Debe dar tiempo para esperar que quede claro cuáles van a ser las reglas con las que ahora se tienen que trabajar con ellos.

Humillarnos no es la salida a los problemas que tenemos en estos momentos por más serios problemas y consecuencias que tengamos que sufrir por la relación comercial que nos une. La lección amarga es que debimos y debemos diversificar nuestro trato comercial con el mundo, cosa que hemos olvidado. La solución está a la vuelta de la esquina y nos hemos abstenido indebidamente de desarrollar más ampliamente nuestros tratos comerciales con el resto del continente americano incluyendo el Canadá.

Nos confiamos y estamos sufriendo las consecuencias. Con Asia hemos perdido la objetividad y nos hemos desentendido de ese mercado. Hemos sido los guardianes de la Frontera Sur de EU y no es nuestro papel, cierto que de aquí parten muchas drogas, pero cierto que de allá, de EU parten una enorme cantidad de armas que hacen de los mexicanos un campo de batalla con una mortandad enorme por culpa de esos vicios que ellos han desarrollado. Nosotros hemos puesto los muertos y ellos nos han dado las armas para matarnos y eso ya no puede seguir funcionando así.

Cambiando el tema, localmente estamos soportando a un gobernador esquizofrénico y vengativo que también opera como Trump. Sigue impulsos y ejerce venganzas cuando no se someten a su capricho y así lo entendemos cuando un congreso servil deja que se manosee lo que son sus facultades y permite que se realicen auditorías a los ayuntamientos que votaron en contra de la reforma constitucional que regula la permanencia de los magistrados hasta por 20 año en el manejo de la Justicia, algo que dio Graco a cambio de eliminar a Cuauhtémoc Blanco, ya que será juzgado por los miembros de la magistratura del Poder Judicial.

Un cambalache perverso y un castigo a quienes se opusieron al despendio de recursos que implicaría las prestaciones y jubilaciones que al final tendrían a nuestra costa los magistrados beneficiados. Para perverso, Graco, no cabe duda, para indecisos, allá en Los Pinos, donde también se cuecen habas.