Observador político - Morelos, entre los estados con mayor inseguridad, desempleo y pobreza

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-26

Todavía no concluye el primer mes de este 2017 y el número de asesinatos, hombres y mujeres prácticamente alcanzaron medio centenar y lo peor, es que la cifra va en aumento día con día, ante la rabia, molestia e inconformidad ciudadana y en medio de un desinterés de los jefes policíacos así como de la autoridad estatal. Es triste, lamentable y condenable esta situación pero lo malo, además de la impunidad de la que gozan los criminales, Morelos para desgracia de quienes aquí vivimos, se encuentra en los peores lugares en temas que tienen que ver con la pobreza y desempleo, entre otras.

¿MÉXICO, CÓMO VAMOS? El colectivo mexicano ¿México, cómo vamos? Que lo integran investigadores y un grupo plural de académicos expertos en economía y política pública, constante y permanentemente han estado ofreciendo datos duros de la situación real en la que se encuentran los diferentes estados del país. Los más sobresalientes en las diferentes ramas así como los que se ubican rezagados, presentando las herramientas correspondientes con métodos claros y sencillos que les permiten evaluar el desempeño del país y de las diferentes entidades, donde lamentablemente el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, es de los peores calificados en casi todas las ramas y no se ubica, entre las entidades más brillantes y sobresalientes como nos gustaría a los morelenses vernos reflejados y con mejores condiciones de vida que desafortunadamente se refleja en el día a día de las familias.

Por lo tanto, Morelos se ubica en el top ten de los diez estados con un porcentaje de pobreza laboral mayor al nacional. Las entidades que la encabezan en ese orden son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, MORELOS, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y Michoacán. Y las que están mejor posicionadas en el ramo se encuentran: Baja California Sur, Caja California, Chihuahua, Nuevo León y Colima, entre otros.

En materia de generación de empleos estados como Baja California, Sinaloa, Colima y Nuevo León, entre otros, lograron cumplir el 100 por ciento de su meta estatal en cuanto a la generación de de empleo formal. Mientras que Morelos, generó menos del 100 por ciento de su meta y más del 75, aunque en este renglón, no les favorece a la mayoría de los estados del país que se encuentran incluso, como semáforo rojo por lo riesgoso que representa el desempleo en sus ciudades como Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, entre otros.

Asimismo, el Estado de Morelos tuvo un crecimiento del 0.7 por ciento y su meta era crecer al 4.5 anual; en la generación de empleos, se tuvo una generación de mil 732 empleos en el cuarto trimestre del año 2016; sin embargo, la pobreza laboral fue del 50.7; además de que la meta que se tenía la administración del Partido de la Revolución Democrática era crecer en este ramo y reducir la informalidad que estaba en el 64.2 por ciento.

LA MUERTE RONDA EN EL ESTADO.- Para Alberto Capella Ibara, comisionado de seguridad, las cosas están con normalidad y el combate a la delincuencia es un éxito ya que constantemente son detenidos delincuentes de alto calibre, aunque ya no quepan casi internos en la cárcel de Atlacholoaya, lo lamentable es que se llegó a la cifra preocupante de 48 personas que han sido asesinadas en los distintos puntos del estado. La muerte ronda en Morelos y pese a ello, todo sigue igual para “el gobierno de la nueva ambición”.

Es lamentable que mientras todo esto sucede en lugar de buscar acciones y estrategias reales y concretas que eviten sigan registrándose más muertes, se cuestiona a quienes difundimos estas cifras y señalamos la situación, cuando la realidad es que si se pusieran a trabajar, no tendría por qué haber más muertes y ante la falta de argumentos la tinta se extinguiría sobre el tema. Lo dicho por el ombudsman morelense, Jorge Arturo Olivares Brito, de que hoy en día la delincuencia está más preparada que las autoridades en Morelos, es para preocupar y tomar cartas en el asunto porque esto evidencia que algo malo está pasando. La inseguridad desde hace mucho tiempo ya rebasó a las corporaciones policíacas pero para los jefes policíacos todo esto es mentira. Para el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, la policía se equipa con unidades para contrarrestar los hechos violentos pero lo que no existe es una policía de barrio, de proximidad, que la conozca y tenga confianza la gente. Hoy en día, se puede ver a muchos jefes policíacos que vienen de otras entidades del país como de Tijuana, por lo que tan pronto concluya su encomienda Alberto Capella Ibarra, habrá un éxodo de elementos policíacos que pondrán tierra de por medio. AL tiempo.

SUMAS QUE RESTAN EN MORENA.- Para muchos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no les agradó la llegada de varios perredistas a este instituto político, porque consideran que llegan en bloque y desde ahora intentarán buscar posiciones político electoral para el 2018 sin haber hecho méritos dentro del partido de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto, es que algunos de quienes se incorporaron a Morena, sí tienen capital electoral y un ejemplo de ello es Juan Ángel Flores Bustamante, quien fue en su momento presidente del PRD en la entidad a través de un proceso democrático y transparente donde se convirtió en su momento en una de las principales figuras del perredismo. De ahí le permitió llegar a la diputación local y al final, intentó alcanzar la alcaldía y ante las traiciones y juegos sucios que se dieron desde el interior del gobierno del estado, se provocó una escisión y derrota electoral. Sin embargo, de lo destacable de Juan Ángel Flores, fue la solitud de la auditoria que le practicaron al gobernador Graco Ramírez, que al final le ocasionaron además de un dolor de cabeza, una solicitud de juicio político y denuncia penal ante la PRG por el delito de peculado.

Durante la última visita que realizó la secretaria general de Morena a Morelos, Yeidckol Polevnsky, hizo un claro y abierto reconocimiento a la labor realizada por el dirigente de este instituto político, Enrique Miguel Lucia Espejo, dejando claro el respaldo que tiene Andrés Manuel López Obrador no sólo al proyecto que encabeza el líder morenista sino del propio senador Rabindranath Salazar Solorio. Y lo dijo, frente a los ex perredistas quienes no se deben de equivocar porque no están en el PRD ahora ya están en un partido donde están prohibidas las corrientes llamadas tribus.

