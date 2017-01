Opinión - Brincan perredistas a MORENA, rumores de que Garrigós también

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-26

MORENA es un partido que se consolida cada vez con más fuerza en el país, no siendo ajenas a este hecho, las circunstancias de convulsión políticas y sociales que vive el país, siendo evidente que los partidos PRI, PAN y PRD, a quienes la ciudadanía juzga severamente por ser cómplices del desastre que vive México, pasan por enorme descrédito, siendo esta coyuntura histórica la que hace inferir que los vientos pudieran favorecer el panorama electoral de MORENA con mayores simpatías y voluntades ciudadanas hallándose cerca el 2018. Otro factor que eleva los bonos de este partido es el liderazgo indiscutible que tiene su dirigente nacional, quien aspira a contender por tercera ocasión en busca de la Presidencia de la República.

Este panorama no es ajeno a políticos con ambiciones cuya mira son los cargos públicos, buscando las mejores plataformas para ser lanzados como candidatos y en esa perspectiva se ve a MORENA como la mejor oportunidad para los objetivos descritos, y ahí, en mi opinión, la explicación de que militantes del PRD, como de otros partidos les nazca de pronto el interés por incorporarse a MORENA.

En días recientes, dirigentes dieron la bienvenida a Anastasio Solís Lezo, Juan Ángel Flores, Víctor Nájera, Óscar Rosas, con trayectoria política en el PRD y hasta hace poco defensores y apoyadores del gobernador Graco Ramírez. Juan Ángel Flores diputado local en el primer trienio de gobierno graquista, y cabildeó entre bancadas de los partidos para que el Congreso aprobara el crédito de 2 mil 806 millones de pesos al gobernador surgido de su entonces partido. No extrañe que algunos diputados o diputadas perredistas de la actual Legislatura, cuando esta termine anuncien su incorporación a MORENA, porque igual que los ahora ex perredistas conversos, al ver que el PRD, por su descomposición ya no les sirva como plataforma política, se vuelvan fervorosos apoyadores del proyecto político de MORENA.

¿MARTÍNEZ GARRIGÓS A MORENA?.- El rumor de que el ex priísta Manuel Martínez Garrigós, ex alcalde de Cuernavaca, será próximamente militante de MORENA es fuerte. Ha trascendido que en una reunión con decenas de militantes, convocada por la presidenta del Consejo Estatal de ese partido, Adriadna Barrera y su padre Quintín Barrera ex dirigente estatal, hallándose presente Garrigós, fue invitado para que ingrese a las filas de MORENA.

Asistentes a tal reunión dieron cuenta de lo que se afirma. Al correrse tal versión se ha levantado una fuerte inconformidad entre bases militantes morenistas, dado que el ex priísta ha sido un político con una serie de cuestionamientos, uno de ellos, el no aclarado convincentemente desfalco de millones de pesos cometido y denunciado en perjuicio del ayuntamiento de Cuernavaca ocurrido cuando Garrigós ocupó el cargo de alcalde, cuyo periodo de gestión quedó inconcluso por su aspiración de competir por la gubernatura de la entidad. También se recuerda que estuvo a punto de ser desaforado de su cargo como legislador por el motivo acotado, siendo el caso un escándalo y aún permanece en la memoria de muchos.

Martínez Garrigós es hoy fuerte impugnador de Cuauhtémoc Blanco, siendo promotor del juicio político contra el alcalde presentado en el Congreso por el jurista Raúl Carrancá y Rivas, impugnación detenida por determinación de la SCJN. Garrigós fue apoyador y el orquestador de la campaña del futbolista en su lucha por la presidencia de esta capital, empero las relaciones políticas se rompieron entre Blanco y Garrigós cuando éste, así trascendió en medios, pretendió, junto con los Yáñez, hacer a un lado a Cuauhtémoc y tomar ellos las riendas del municipio.

Total, se reitera, es fuerte la versión de que el polémico y ave de tempestades Martínez Garrigós se halla a las puertas de MORENA y su entrada a un paso, y si ello ocurriera seguro se encenderían focos rojos en el partido en Morelos, abriéndose más la brecha divisionista entre las bases con gran crítica y carga de descrédito de dirigentes.

AMLO ha dicho que las puertas de MORENA están abiertas a todos aquellos ciudadanos que simpaticen con el proyecto, vengan de algún partido o sin militancia, siendo ello, un serio riesgo que se pudiera dar cabida al oportunismo y arribismo de políticos ambiciosos, simuladores, con fama y trayectoria que chocan con los ideales, principios e ideología de la izquierda, enfilándose MORENA a ser un partido a semejanza de un PRD. Cuidado señores dirigentes, expresan cuadros militantes, de caer en la demagogia y simulación.

Chay_cano@hotmail.com