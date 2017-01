Casos y Cosas de Morelos - ¿Malhumor justificado, señor Presidente?

Opinión

| Sergio Dorado

2017-01-26

No sé, pero a veces, como dice el Presidente de México, amanece uno como de malhumor. Digo, voltea uno por aquí y por allá y todo parece tan en desorden, tan enmarañado y tan de cabeza, que necesariamente atañe en nuestro ánimo; somos humanos. En mí, por decirlo así, es desilusión, es desengaño incrédulo en el sentir. Siglos de historia vividos y seguimos en lo mismo, desde Hernán Cortés hasta Enrique Peña Nieto: atascados en la impunidad y la deshonestidad como si un dios enojado nos hubiese puesto un sello de delincuentes en la frente.

Y no es que se pida tanto, la parte bárbara del ser humano siempre ha existido y nunca desaparecerá de la historia, por qué habría de desaparecer ahora. Habría agradecimiento social actual, eso sí, cuando al menos el crimen disminuyera, si diera una esperanza, si no se argumentara con falacia gubernamental, pues el posicionamiento de la criminalidad ha enraizado tanto en México que ya no sabe uno qué revés gobierna. Lo más desilusionante de la situación, por lo demás, es que el monstruo policefálico crece y nadie puede matar tantas cabezas a la vez con el mismo palo, tarea imposible;las cabezas son regenerables y es cuento de nunca agotar la historia eterna. Un círculo permanente del que por siglos nos hemos amoldado a la estrechez de nuestro destino.

¿Ha funcionado el plan contra el crimen? Quien quiera defender el éxito de la policía, o es político o está ciego. Si se está ciego, es comprensible, pero quien es político sabe que la delincuencia ya vive en el intestino grueso de México, aunque nunca lo aceptará, desde luego, porque una condición indispensable para el éxito en la profesión de la política mexicana es precisamente eso: negar todo. Como si la verdad absoluta fuera de su propiedad y no fueran susceptibles, como humanos, de errar.

Un hombre con mediana inteligencia acomodada en el cráneo encefálico, para ser más técnico al respecto -aunque esto no garantiza nada, le advierto, estimado y único lector; pero un hombre así, aceptaría sus errores e intentaría enmendarlos. Cualquier ciudadano de salario mínimo con algo de seso en el hueco, sabe –al menos en sus adentros- que no es un ser perfecto, que es humano y puede equivocarse, y que mientras el defecto no se enmienda, la consecuencia sigue siendo la misma.

¿Acaso creen que creeremos que los dioses políticos nunca yerran? Que son infalibles como las Escuelas al Cien, para usar matemática propagandista del secretario de educación Aurelio Nuño Mayer. Un buen número de curiosos ya no cree en ficción y se pregunta hacia dónde va México. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿De qué debemos sentirnos orgullosos?

Vamos, la imbecilidad no nos ha inundado. Ya no se vende con facilidad la versión del no pasa nada a la sociedad, el escuchar la negación sempiterna en todo momento. Las cosas, en realidad, están de cabeza y no hay argumento válido para explicar el empeoramiento; debieran ellos metérselo en la cabeza a fuerza de escucharse por todos lados. Sabemos qué pasa y que pasa mucho, señor Presidente. Allí está la calle, ahí están los diarios, el desempleo, la violencia, la injusticia, la impunidad. Como que ya no se sorbe bien el atole con el dedo, ¿sabe usted? Los tiempos cambian y hay un olor diferente en el aire. ¿Lo huele usted, señor Presidente. Hay malhumor, es cierto. Y ni cómo desmentirlo.

Le fallaron los expertos, señor Presidente. Puedo imaginar a Videgaray, siendo todavía secretario de Hacienda, estar en la oficina mayor con usted para informarle que el divulgar públicamente la muerte de los gasolinazos era noticia confiable y más que ad hoc para los tiempos preelectorales. Desde luego que usted no sabía que días más tarde la noticia lo pondría en ridículo ante el pueblo de México. Si hubiera sido éste caso único, pasa, sería nimio facto, señor presidente. Pero cuando uno ve un chorizo de erratas de su gabinete, se desilusiona, y luego se pone de malhumor. Pues, ¿por qué los escogió? ¿Cuál fue el criterio? ¿Saben “ler”? ¿Acaso no sería inferencia correcta establecer que quien los escogió debe padecer lo mismo?

Lo sorprendente del momento histórico actual es que aunado al gasolinazo, que de por sí nos dejó atarantados, se nos alarga más el chorizo con el “trumpazo” norteamericano, que todavía no nos pega de lleno pero que trae el golpe en camino; el robo de la gallina de los huevos de oro que usted, señor presidente, por más que busca, no encuentra. Y bueno, señor presidente, como dicen en la colonia: “Nomás falta que nos mie un perro”. Por eso luego amanece uno malhumorado y sin ganas de echarse un grito, un “México, creo en ti…” Algo raro, ¿sabe usted?