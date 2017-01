El Tercer Ojo - Economía-política violencia y salud mental

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2017-01-26



Estimados lectores, como recordaremos, en mi última colaboración presenté algunas ideas sobre los diversos rostros que muestran las muertes violentas en nuestra nación, entidad federativa o municipios; de la misma manera, expuse que diversas voces pretendieron hallar la causalidad de algunos de estos rostros en la estructura psicológica de quienes cometen tales actos o, más aún, en alteraciones neuropsicológicas imperceptibles.



No quiero dejar de manifestar que esta semana, en el Diario Excélsior (23-01-17), el Dr., y Ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, publicó un artículo cuyo título fue Violencia y Salud Mental; en dicho artículo, sustenta las siguientes premisas: 1) La relación entre salud mental y violencia es estrecha; 2) Para que ésta se exprese –la violencia-- se requiere la presencia de factores que la propician y que son tanto de carácter individual como colectivo –denominado este último, por él, social--; 3) Se expresa más frecuentemente cuando aparecen intereses de poder o de lucro; 4) Cuando las crisis de valores trastocan las estructuras sociales, familiares o escolares; 5) Cuando los estilos de vida favorecen el aislamiento o la rivalidad desmedida; 6) Cuando la desigualdad social se torna insoportable o insostenible; y 7) Cuando los grupos que detentan el poder cierran espacios de inclusión o participación a otros grupos que los primeros definen como minorías.

No deseo omitir aquí, adicionando a esta serie de premisas expuestas por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, las siguientes: 1) La incapacidad o colusión del Estado y los Gobiernos que lo encarnan para controlar la violencia que es consecuencia de las condiciones sociopolíticas o socioeconómicas de vida; 2) La corrupción e impunidad que domina al Estado Mexicano y los Gobiernos que lo encarnan; y 3) El uso de la violencia como recurso de Estado y Gobierno para controlar o reprimir los movimientos sociales, tanto de manera selectiva como colectiva.

El Dr. de la Fuente considera, desde luego, que la presencia de algunas alteraciones de la salud mental, sean de orden psicológico o psiquiátrico, pueden conducir a eventos de naturaleza violenta.

Finalmente, el mismo Dr. de la Fuente expresa que en nuestro país estas condiciones coexisten y no han sido atendidas acertadamente por el Estado y los Gobiernos que lo encarnan.

Debo también considerar aquí no sólo al conjunto de condiciones –como las recién enunciadas—que hacen posible la violencia; de la misma manera, y el Dr. de la Fuente no lo omite, debemos asumir que por haber sido documentado no sólo mediáticamente, sino científicamente, sabemos que “La violencia genera violencia”; sea como reacción a ésta, como consecuencia de ésta, por imitación, o por los mecanismos psicológicos que subyacen a este procesos de encadenamiento. Asimismo, y no por ello menos relevante, la violencia acarrea consecuencias de naturaleza económico-política, de convivencia cotidiana, de coexistencia socio-cultural y, no menos trascendente, de naturaleza psicológica.

Las víctimas directas de la violencia, así como sus familiares o seres humanos más cercanos a éstas –las denominadas víctimas indirectas o, la sociedad en su conjunto –debido al acceso a la información mediática, cotidiana e indeteniblemente, sobre la misma--, pierden además confianza, seguridad, estabilidad emocional y quedan atrapadas en las redes de la ansiedad, la angustia, la desesperanza, la tristeza, el aislamiento, la melancolía y, no faltan, quienes atraviesan periodos depresivos.

Como podemos percibir, el país se desmorona en manos del Estado y Gobierno Mexicanos y parece que sólo nos arrojan a la cara, nos enrostran, preguntas retóricas del corte ¿Ustedes que hubieran hecho?

Desde este espacio, apreciados lectores, les invito a reconocer que este aparente túnel sin luz al fondo, no es tal; que, más bien, como intituló el escritor brasileño Jorge Amado una de sus novelas más importantes, lo que enfrentamos es una serie de subterráneos que conducen a la verdadera libertad, si y sólo si, asumimos que el País también lo construimos nosotros.