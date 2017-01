Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2017-01-26

Hay sospechosismo de la policía Mando Único

Reza un refrán popular: “Piensa mal y acertarás”, pero en Cuernavaca están ocurriendo eventos bastante sospechosos, a donde hasta al más centrado le quedan dudas acerca de las actividades que viene realizando la policía que encabeza Alberto Capella, porque hay más eventos en contra de sus detractores y todo un show en contra de quienes quebrantan la ley.

De ello, han aparecido varios mensajes, cartulinas, mantas y todo cuanto pueden los grupos criminales, donde insisten en señalar a altos mandos policiacos del Mando Único o como quieran llamarse, pero que es lo mismo que una simple policía preventiva estatal, con tal poder, ilícito, que lo mismo la hace de investigadora, de peritos, de encubierta, de inteligencia y cualquier ocurrencia más.

Otro dicho popular: “Cuando el río suena…” y, cada vez hay más nombres de comandantes, de policías, de funcionarios y abogados, a quienes acusan de estar involucrados con determinada agrupación criminal, aunque es de conocer, vienen de anónimos y de criminales de dudosa palabra, pero con gran intención de poner en evidencia algo que les inquieta.

Se recuerda, el gran circo en días pasados, cuando, con bombo y platillo, se anunció la captura de un comando “fuertemente armado” con fusiles de asalto, granadas y todo accesorio mortal, que decían, armaron una balacera con disparos hasta de 400 balas, granadazos y demás, por el rumbo sur de Ocotepec y La Barona.

Fue un cañonazo de salva porque no hubo heridos, no hubo detenidos, la PGR liberó a los “peligrosos sicarios”, entre ellos la mujer, que según dijo la policía, ella era la que accionaba el fusil de asalto y todo quedó en maroma y teatro sospechosamente.

Ahora bien, se sabe la rivalidad entre Estado y Municipio, siendo una “casualidad” que en Cuernavaca asalten una oficina del ayuntamiento y no haya policías, vigilancia ni nada que pudiera evitar el evento, siendo otra raya más al tigre y sospechosismo.

Podríamos citar muchos casos, pero por falta de espacio, sólo anotaremos el caso de los tres escoltas del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, detenidos en Cuernavaca por gente de Capella Ibarra, lo que para muchos hay una persecución en contra de los detractores del poder, en donde gente encubierta, de inteligencia, de investigaciones políticas, parecer poner “cola”, como se dice en el argot policiaco a los que no se hincan ante el poderoso y en cuanto pueden, duro contra ellos, como sucedió; no obstante, esa gente armada, trascendió tiene permiso de portación por tratarse de personas honestas que en su momento laboraron para las fuerzas armadas y hoy pueden traer un arma para desempeñar un trabajo honesto, como escolta y no por ello son criminales, tal como fueron tratados, pero, el sospechosismo del poder sigue dando de qué hablar en esta atribuida sociedad.

Dictan falló condenatorio contra un maniaco sujeto

Ayer, en audiencia pública, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo en juicio oral en el que se encontró a José Jonathan “N” penalmente responsable del delito de violación en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

Durante el proceso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Oriente acreditó que el 9 de noviembre del 2015, al interior de un domicilio de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Zacatepec, José Jonathan copuló a la víctima por medio de violencia física.

Luego de emitir los alegatos de clausura, el Tribunal deliberó en forma privada, continua y aislada hasta la emisión del fallo condenatorio. El Juez presidente señaló el próximo 31 para la realización de la audiencia de individualización de sanción, lectura y explicación de sentencia.